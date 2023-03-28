馬英九訪中被笑「騙飯」 學者︰小粉紅根本看不起國民黨

馬英九成為70幾年首位訪問中國的台灣卸任總統，但中國小粉紅痛批，馬英九來中國是「騙飯的」。（歐新社）

2023/03/28 16:08

〔編譯盧永山／綜合報導〕根據美國之音報導，馬英九成為70幾年首位訪問中國的台灣卸任總統，但在他27日抵達中國當天，卻面臨一連串的意外，包括中國官媒沒有給他任何頭銜，接機的代表層級不如預期，隨行的台灣記者團還迷了路。而在中國輿論圈裡，也出現不少批評馬英九的聲音。

關注美中台議題的美國天主教大學政治學博士候選人克拉克．吳（Clark Aoqi Wu）表示：「不管是有意無意，至少目前我們從外面看來，（中共接待馬英九過程）都是比較粗暴的手法，缺乏應有的禮遇。接下來觀察點是，如果馬英九見到宋濤或甚至王滬寧等官員，中方會用什麼言詞來表達。」

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克拉克．吳認為，中共對台方式還是採取軟硬兼施的兩手抓手段，「實際上，在共產黨眼裡是很看不起國民黨的。拉攏國民黨人一方面是考量去年底選舉國民黨表現不錯，另外是操作疑美論，利用某些國民黨人極化台灣島內輿論及分化台灣社會，在共產黨看來頗有成效」。

談起馬英九就氣憤難平的北京黃姓資深媒體工作者表示：「現在群裡及在網路上的輿論說他（馬英九），是笑他來騙吃騙喝騙雞蛋。你去看看，最多的就是罵他是騙飯的，國民黨這群人都是。」

黃姓媒體工作者在10年前還是個紮紮實實的民國粉、馬英九粉，他第一次赴台自由行帶回送給親友的紀念品，就是一系打印有馬英九頭像的手機殼。黃先生指出：「我現在看他，用台灣人說的認賊為父，賣身求榮。」

因代理辯護「709維權律師大抓捕事件」等遭受當局打壓，2019年移居美國的中國維權律師陳建剛表示：「我不得不說，我以前對馬英九印像也曾經很好的。」

陳建剛說，對馬英九形象及民國時代的追捧，十幾年前在中國自由派知識分子之間是個現象。當時，中國網路上還一度出現過以宣傳三民主義、傳播台灣經驗的「中國泛藍聯盟」，歡迎著國民黨高層到中國的訪問交流。這個組織在被當局打壓下已消失匿跡。

陳建剛說：「之前中共出於統戰的目的，對馬英九有一些正面的報導，說他人格清廉、很乾淨。當時中國民眾為什麼會那麼喜歡馬英九呢？因為對照了共產黨的腐敗與邪惡，又被資訊圈養的這種情況下，看到馬英九好像看到一線光亮。」

陳建剛對馬英九訪中的決定也非常失望，「現在那些民國粉、馬英九粉為什麼出現這麼大的轉變？因為國民黨這些年來每況愈下。他們和共產黨不但不是一種對立競爭的狀態，還完全變成跪地求和、跪地求利益的狀態了」。

在中國社群媒體微博上可以看到，「馬英九抵達大陸」的話題上了熱搜，至北京時間28日凌晨，已有超過1.1億人次的閱覽量，有不少攻擊馬英九是「騙團飯」的言論。甚至有網民以前陣子，中國官媒大力宣傳的「台灣缺蛋」新聞來嘲笑馬英九「來吃雞蛋嗎？」、「給兩箱雞蛋打發走吧！」

克拉克．吳表示，中國輿論對馬英九形象認知的轉變，來自部分自由派對中國民主化轉型（台灣路徑）的絕望，跟著導致對馬英九形象及國民黨角色的幻滅；另外也顯見了目前中國小粉紅主導的輿論場，「根本看不起國民黨」。

吳指出：「小粉紅帶著更多民族主義、帝國主義的心態，覺得國民黨就是來乞討、就是來依附於中國的。也可以說，小粉紅變得更霸道了、看不上你國民黨這些人了。當年連戰訪中那種迎接盛況情況，現在可能已經很難看到。」

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