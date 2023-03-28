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    匈牙利批准芬蘭加入北約 瑞典一案仍懸而未決

    匈牙利議會27日允許芬蘭加入北約，總理奧班起立表示支持，其對該國議會有絕對的影響力。（美聯社）

    匈牙利議會27日允許芬蘭加入北約，總理奧班起立表示支持，其對該國議會有絕對的影響力。（美聯社）

    2023/03/28 10:34

    〔即時新聞／綜合報導〕匈牙利議會27日批准1項拖延數月的法案，即允許芬蘭加入北約。該國執政黨「青年民主主義者聯盟－匈牙利公民聯盟」（Fidesz – Hungarian Civic Alliance，簡稱青民盟）總算對此事表態支持。

    據《路透》報導，青民盟上週表示將支持芬蘭加入北約，法案27日以182票贊成、6票反對通過。芬蘭、瑞典去年雙雙申請加入北約，以應對俄羅斯的侵烏行動，但過程中不斷受到土耳其、匈牙利阻撓。

    芬蘭的申請終於獲得批准，但瑞典的議案仍留滯匈牙利議會。與此同時，土耳其總統艾多根（Tayyip Erdogan）也表示，土耳其議會即將批准芬蘭一案，但持續推遲瑞典的申請。

    北約秘書長史托騰伯格（Jens Stoltenberg）日前強調，已敦促土耳其、匈牙利盡速批准2國的申請。

    匈牙利總理奧班（Viktor Orban）的首席政務官26日在推特透露，該國政府支持瑞典加入北約，「現已交由議會定奪」。

    青民盟國會議員巴拉斯（Balazs Orban）認為，瑞典政府曾不斷質疑匈牙利的民主，「從而侮辱我們的選民、國會議員乃至整個國家」。

    匈牙利政府因面臨腐敗、侵奪民主權利等指控，目前正與歐盟進行談判。奧班政府雖矢口否認，但歐盟仍暫緩對該國的重要經濟援助。

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