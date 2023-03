向梅克爾說拜拜！德國基民盟將改寫中國政策

德國總理蕭茲去年宣告德國外交政策的「劃時代轉折」,強調需要擬定一個全面性的中國戰略。(路透檔案照)

2023/03/28 06:11

〔國際新聞中心/綜合報導〕德國最大反對派團體「基督教民主聯盟/巴伐利亞基督教社會聯盟」(CDU/CSU),正在放棄梅克爾(Angela Merkel)擔任總理期間的中國政策,認為透過貿易維持和平的策略已經失敗,呼籲創造一個「對中政策的劃時代轉折」(Zeitenwende in China policy)。

美國政治新聞網站「政客」(Politico)26日報導,對於這個在梅克爾執政16年中推行與中國和俄羅斯親善,以及經濟互賴戰略的德國保守派政黨來說,這是一個顯著的路線調整,而促成這項戰略轉換的誘因,則是俄羅斯入侵烏克蘭,以及中國不論在政治或經濟上,在亞洲和其他地區都日益咄咄逼人。

請繼續往下閱讀...

根據「政客」看到的一份立場文件草案,德國保守派認為,透過經濟合作維持和平的想法,就俄羅斯而言已經失敗,而對中國來說,「也愈來愈失敗」。這份22頁的文件將由德國聯邦議院的基民盟/基社盟黨團在復活節前後通過,其中也概述該聯盟新的中國政策要點。

報導指出,在俄國入侵烏克蘭之後,世界秩序發生變化,總理蕭茲(Olaf Scholz)去年宣告德國外交政策的「劃時代轉折」(Zeitenwende),尤其是德國副總理兼經濟部長哈柏克(Robert Habeck)和外交部長貝爾伯克(Annalena Baerbock)都強調,德國需要擬定一個全面性的中國戰略。儘管經濟部和外交部擬定了兩個不同的草案,但一個全面性的戰略尚未出現。

這份立場文件的前言指出,對於所有尋求維護、加強和支持基於規則的國際秩序的國家來說,共產主義中國的崛起是21世紀的歷史性挑戰的核心(the rise of communist China is the central, epochal challenge of the 21st century for all states seeking to preserve, strengthen, and sustain the rules-based international order.)。CDU/CSU黨團說,他們對與蕭茲政府建立「全國共識」(national consensus)持開放態度,而此一共識應被納入國家安全戰略和歐洲對中國戰略之中。

德國與中國的關係是以歐盟執委會在2019年制定,以目前德國政府的聯合協議中所描述的3個面向呈現:根據這一戰略,中國被視為合作夥伴、經濟競爭者和體制對手(a partner, economic competitor and systemic rival)。

然而,CDU/CSU的文件說,對中國的政策應該擺脫務實、親北京的立場,特別是在貿易方面,「我們不應該視而不見中國主動改變平衡,並明顯將兩國關係的核心推向體制性競爭這一事實。」

在梅克爾領導下,德國保守派聯盟長期以來傾向於與中俄進行經濟合作和政治親善。例如,梅克爾在卸任前推動一項重要的歐盟—中國投資協議,但後來由於北京制裁歐洲議會議員,該協議已遭歐洲議會凍結。

該文件也呼籲創造一個「對中政策的劃時代轉折」,結論是無論中國在哪裡尋求和強迫競爭,德國都應該「以能力和實力應對」;應該建立自己的韌性和防禦能力,與利益和價值觀相近的夥伴建立並擴大聯盟和夥伴關係;只有中國以公開、透明和可靠的方式接受合作,才展現與中國合作的意願。

CDU/CSU的文件還呼籲制定歐洲對中戰略,並與歐盟鄰國建立「歐洲中國事務理事會」(European China Council),以加強合作,核心要點之一便是加強對等性以及歐洲和德國的主權。

德國最大反對派團體「基民盟/基社盟」,將放棄梅克爾擔任總理期間的中國政策,認為透過貿易維持和平的策略已經失敗。(美聯社檔案照)

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法