為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    向梅克爾說拜拜！德國基民盟將改寫中國政策

    德國總理蕭茲去年宣告德國外交政策的「劃時代轉折」，強調需要擬定一個全面性的中國戰略。（路透檔案照）

    德國總理蕭茲去年宣告德國外交政策的「劃時代轉折」，強調需要擬定一個全面性的中國戰略。（路透檔案照）

    2023/03/28 06:11

    〔國際新聞中心／綜合報導〕德國最大反對派團體「基督教民主聯盟／巴伐利亞基督教社會聯盟」（CDU/CSU），正在放棄梅克爾（Angela Merkel）擔任總理期間的中國政策，認為透過貿易維持和平的策略已經失敗，呼籲創造一個「對中政策的劃時代轉折」（Zeitenwende in China policy）。

    美國政治新聞網站「政客」（Politico）26日報導，對於這個在梅克爾執政16年中推行與中國和俄羅斯親善，以及經濟互賴戰略的德國保守派政黨來說，這是一個顯著的路線調整，而促成這項戰略轉換的誘因，則是俄羅斯入侵烏克蘭，以及中國不論在政治或經濟上，在亞洲和其他地區都日益咄咄逼人。

    根據「政客」看到的一份立場文件草案，德國保守派認為，透過經濟合作維持和平的想法，就俄羅斯而言已經失敗，而對中國來說，「也愈來愈失敗」。這份22頁的文件將由德國聯邦議院的基民盟／基社盟黨團在復活節前後通過，其中也概述該聯盟新的中國政策要點。

    報導指出，在俄國入侵烏克蘭之後，世界秩序發生變化，總理蕭茲（Olaf Scholz）去年宣告德國外交政策的「劃時代轉折」（Zeitenwende），尤其是德國副總理兼經濟部長哈柏克（Robert Habeck）和外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）都強調，德國需要擬定一個全面性的中國戰略。儘管經濟部和外交部擬定了兩個不同的草案，但一個全面性的戰略尚未出現。

    這份立場文件的前言指出，對於所有尋求維護、加強和支持基於規則的國際秩序的國家來說，共產主義中國的崛起是21世紀的歷史性挑戰的核心（the rise of communist China is the central, epochal challenge of the 21st century for all states seeking to preserve, strengthen, and sustain the rules-based international order.）。CDU/CSU黨團說，他們對與蕭茲政府建立「全國共識」（national consensus）持開放態度，而此一共識應被納入國家安全戰略和歐洲對中國戰略之中。

    德國與中國的關係是以歐盟執委會在2019年制定，以目前德國政府的聯合協議中所描述的3個面向呈現：根據這一戰略，中國被視為合作夥伴、經濟競爭者和體制對手（a partner, economic competitor and systemic rival）。

    然而，CDU/CSU的文件說，對中國的政策應該擺脫務實、親北京的立場，特別是在貿易方面，「我們不應該視而不見中國主動改變平衡，並明顯將兩國關係的核心推向體制性競爭這一事實。」

    在梅克爾領導下，德國保守派聯盟長期以來傾向於與中俄進行經濟合作和政治親善。例如，梅克爾在卸任前推動一項重要的歐盟—中國投資協議，但後來由於北京制裁歐洲議會議員，該協議已遭歐洲議會凍結。

    該文件也呼籲創造一個「對中政策的劃時代轉折」，結論是無論中國在哪裡尋求和強迫競爭，德國都應該「以能力和實力應對」；應該建立自己的韌性和防禦能力，與利益和價值觀相近的夥伴建立並擴大聯盟和夥伴關係；只有中國以公開、透明和可靠的方式接受合作，才展現與中國合作的意願。

    CDU/CSU的文件還呼籲制定歐洲對中戰略，並與歐盟鄰國建立「歐洲中國事務理事會」（European China Council），以加強合作，核心要點之一便是加強對等性以及歐洲和德國的主權。

    德國最大反對派團體「基民盟／基社盟」，將放棄梅克爾擔任總理期間的中國政策，認為透過貿易維持和平的策略已經失敗。（美聯社檔案照）

    德國最大反對派團體「基民盟／基社盟」，將放棄梅克爾擔任總理期間的中國政策，認為透過貿易維持和平的策略已經失敗。（美聯社檔案照）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    普廷：對西方幾近零信任 更難解決烏克蘭問題
    2022/12/10 16:41

    普廷：對西方幾近零信任 更難解決烏克蘭問題
    對俄政策挨批 德前總理梅克爾：卸任前已失去對普廷影響力
    2022/11/26 08:31

    對俄政策挨批 德前總理梅克爾：卸任前已失去對普廷影響力

    LG 冷氣手機遠端操控 超便利
    網友戰翻！德媒稱德國沒選擇 只能忍受中國
    2022/08/29 07:16

    網友戰翻！德媒稱德國沒選擇 只能忍受中國
    主導友俄政策14年 德總統：我錯了
    2022/04/06 05:30

    主導友俄政策14年 德總統：我錯了

    微電二輪新法上路 真能保障民眾安全？
    挺台抗中 德對中政策轉向
    2022/02/14 05:30

    挺台抗中 德對中政策轉向
    結束16年總理職務 梅克爾卸任生活引外媒好奇
    2021/12/09 14:26

    結束16年總理職務 梅克爾卸任生活引外媒好奇
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播