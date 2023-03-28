向梅克爾說拜拜！德國基民盟將改寫中國政策

德國總理蕭茲去年宣告德國外交政策的「劃時代轉折」，強調需要擬定一個全面性的中國戰略。（路透檔案照）

2023/03/28 06:11

〔國際新聞中心／綜合報導〕德國最大反對派團體「基督教民主聯盟／巴伐利亞基督教社會聯盟」（CDU/CSU），正在放棄梅克爾（Angela Merkel）擔任總理期間的中國政策，認為透過貿易維持和平的策略已經失敗，呼籲創造一個「對中政策的劃時代轉折」（Zeitenwende in China policy）。

美國政治新聞網站「政客」（Politico）26日報導，對於這個在梅克爾執政16年中推行與中國和俄羅斯親善，以及經濟互賴戰略的德國保守派政黨來說，這是一個顯著的路線調整，而促成這項戰略轉換的誘因，則是俄羅斯入侵烏克蘭，以及中國不論在政治或經濟上，在亞洲和其他地區都日益咄咄逼人。

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根據「政客」看到的一份立場文件草案，德國保守派認為，透過經濟合作維持和平的想法，就俄羅斯而言已經失敗，而對中國來說，「也愈來愈失敗」。這份22頁的文件將由德國聯邦議院的基民盟／基社盟黨團在復活節前後通過，其中也概述該聯盟新的中國政策要點。

報導指出，在俄國入侵烏克蘭之後，世界秩序發生變化，總理蕭茲（Olaf Scholz）去年宣告德國外交政策的「劃時代轉折」（Zeitenwende），尤其是德國副總理兼經濟部長哈柏克（Robert Habeck）和外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）都強調，德國需要擬定一個全面性的中國戰略。儘管經濟部和外交部擬定了兩個不同的草案，但一個全面性的戰略尚未出現。

這份立場文件的前言指出，對於所有尋求維護、加強和支持基於規則的國際秩序的國家來說，共產主義中國的崛起是21世紀的歷史性挑戰的核心（the rise of communist China is the central, epochal challenge of the 21st century for all states seeking to preserve, strengthen, and sustain the rules-based international order.）。CDU/CSU黨團說，他們對與蕭茲政府建立「全國共識」（national consensus）持開放態度，而此一共識應被納入國家安全戰略和歐洲對中國戰略之中。

德國與中國的關係是以歐盟執委會在2019年制定，以目前德國政府的聯合協議中所描述的3個面向呈現：根據這一戰略，中國被視為合作夥伴、經濟競爭者和體制對手（a partner, economic competitor and systemic rival）。

然而，CDU/CSU的文件說，對中國的政策應該擺脫務實、親北京的立場，特別是在貿易方面，「我們不應該視而不見中國主動改變平衡，並明顯將兩國關係的核心推向體制性競爭這一事實。」

在梅克爾領導下，德國保守派聯盟長期以來傾向於與中俄進行經濟合作和政治親善。例如，梅克爾在卸任前推動一項重要的歐盟—中國投資協議，但後來由於北京制裁歐洲議會議員，該協議已遭歐洲議會凍結。

該文件也呼籲創造一個「對中政策的劃時代轉折」，結論是無論中國在哪裡尋求和強迫競爭，德國都應該「以能力和實力應對」；應該建立自己的韌性和防禦能力，與利益和價值觀相近的夥伴建立並擴大聯盟和夥伴關係；只有中國以公開、透明和可靠的方式接受合作，才展現與中國合作的意願。

CDU/CSU的文件還呼籲制定歐洲對中戰略，並與歐盟鄰國建立「歐洲中國事務理事會」（European China Council），以加強合作，核心要點之一便是加強對等性以及歐洲和德國的主權。

德國最大反對派團體「基民盟／基社盟」，將放棄梅克爾擔任總理期間的中國政策，認為透過貿易維持和平的策略已經失敗。（美聯社檔案照）

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