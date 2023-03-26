搗毀鼠窩！中國破獲56人大型迷姦集團

中國山東肥城市警方近日注意到有不法分子於網路群組銷售「聽話水」，嫌犯將偽裝後的違禁藥品偷運至中國境內，再配置成「聽話水」後迷姦他人。警方順藤摸瓜搗毀多處窩點，竟抓獲多達56名嫌犯。（資料照）

2023/03/26 23:54

〔即時新聞／綜合報導〕中國山東肥城市警方近日注意到有不法分子於網路群組銷售「聽話水」，嫌犯將偽裝後的違禁藥品偷運至中國境內，再配置成「聽話水」後迷姦他人。警方順藤摸瓜搗毀多處窩點，竟抓獲多達56名嫌犯。目前首批12名被告已經遭到判刑，案件正進一步偵辦中。

綜合中媒報導，肥城市警方去年在網路上發現兩名有前科的嫌犯在聊天群組銷售「聽話水」，意圖大量販售牟利。中國警方經過偵查後，竟然發現有一個同時涉及販毒、強姦的大型犯罪集團。隨後中國還發生使用「聽話水」的強姦未遂案，嫌犯向警方供出犯罪源頭，還承認不止把拿到的「聽話水」加價販售給其他人，甚至多次實施迷姦等惡劣罪行。

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中國當局近期有感時機成熟，分赴多地展開收網行動，將集團窩點分批搗毀，共抓獲56人。警方還發現，涉案藥品經過極其專業的偽裝，分裝在食品袋內偷運至中國境內。

「聽話水」又稱「迷姦水」、「乖乖水」、「神仙水」等等，成分通常包含中樞神經系統抑制劑，具有強烈鎮靜、催眠的作用。犯罪分子看中此物無色無味、又能快速溶於酒水飲料之中、並且服後會斷片、四肢癱軟等症狀，將其調配成迷姦藥水使用。

中港台近年不時有「聽話水」迷姦的案例發生，中國男星吳亦凡亦曾被牽扯到對未成少女下藥的傳聞中。

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