日本大學畢業生扮澤倫斯基 釣出烏克蘭內政部長顧問親自祝賀

2023/03/26 19:23

〔即時新聞/綜合報導〕日本京都大學24日舉行畢業典禮,許多畢業生沒有穿上學士服,反而COSPLAY入場,其中一位畢業生甚至扮成烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy),引發不少關注,烏克蘭內政部長顧問也親自祝賀,感謝日本民眾支持。

綜合外媒報導,京都大學的畢業生在畢業典禮上COSPLAY已是該校長久以來的傳統,不少畢業生都會扮成動漫角色或與時事相關人物出場。日媒《關西電視台》報導,本次畢業典禮共有來自10個科系的2800多名學生,不少學生也精心裝扮參與。

請繼續往下閱讀...

其中一位畢業生就扮成烏克蘭總統澤倫斯基,他身上穿著澤倫斯基經典的綠色軍服與烏克蘭國徽,手拿澤倫斯基在美國國會演講名言的海報。他接受採訪時表示,為了扮成澤倫斯基,他還特別留了三個月的鬍子。

烏克蘭內政部長顧問格拉申科(Anton Gerashchenko)在看到採訪畫面後在推特上詢問這名畢業生的名稱,也感謝他支持烏克蘭,很榮幸有日本民眾與烏克蘭站在一起。烏克蘭媒體grntmedia在推特上表示,這是澤倫斯基最好的角色扮演。

而這名扮成澤倫斯基的畢業生也在推特上表示,所有在戰壕中對抗入侵者的烏克蘭士兵,與堅守自己崗位的烏克蘭民眾都和澤倫斯基一樣勇敢。

One of the graduates from Kyoto University dressed as Ukrainian president for the graduation ceremony - in a khaki sweatshirt with Ukrainian symbol. Is there anyone of my Japanese followers who might know his name? ????: YTV news pic.twitter.com/yfyqWZ8D0I

All Ukrainian warriors in cold muddy trenches, squaring up to invader's tanks with Javelins in hands, all Ukrainian civilians maintaining the nation, especially your own infrastructure and industry, you are all brave as well as President Zelensky. By virtue of all your effort !