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    日本大學畢業生扮澤倫斯基 釣出烏克蘭內政部長顧問親自祝賀

    日本京都大學24日畢業典禮上出現畢業生扮成烏克蘭總統澤倫斯基，引發關注，烏克蘭內政部長顧問也親自祝賀。（圖擷取自Anton Gerashchenko推特）

    日本京都大學24日畢業典禮上出現畢業生扮成烏克蘭總統澤倫斯基，引發關注，烏克蘭內政部長顧問也親自祝賀。（圖擷取自Anton Gerashchenko推特）

    2023/03/26 19:23

    〔即時新聞／綜合報導〕日本京都大學24日舉行畢業典禮，許多畢業生沒有穿上學士服，反而COSPLAY入場，其中一位畢業生甚至扮成烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy），引發不少關注，烏克蘭內政部長顧問也親自祝賀，感謝日本民眾支持。

    綜合外媒報導，京都大學的畢業生在畢業典禮上COSPLAY已是該校長久以來的傳統，不少畢業生都會扮成動漫角色或與時事相關人物出場。日媒《關西電視台》報導，本次畢業典禮共有來自10個科系的2800多名學生，不少學生也精心裝扮參與。

    其中一位畢業生就扮成烏克蘭總統澤倫斯基，他身上穿著澤倫斯基經典的綠色軍服與烏克蘭國徽，手拿澤倫斯基在美國國會演講名言的海報。他接受採訪時表示，為了扮成澤倫斯基，他還特別留了三個月的鬍子。

    烏克蘭內政部長顧問格拉申科（Anton Gerashchenko）在看到採訪畫面後在推特上詢問這名畢業生的名稱，也感謝他支持烏克蘭，很榮幸有日本民眾與烏克蘭站在一起。烏克蘭媒體grntmedia在推特上表示，這是澤倫斯基最好的角色扮演。

    而這名扮成澤倫斯基的畢業生也在推特上表示，所有在戰壕中對抗入侵者的烏克蘭士兵，與堅守自己崗位的烏克蘭民眾都和澤倫斯基一樣勇敢。

    圖為烏克蘭總統澤倫斯基。（美聯社）

    圖為烏克蘭總統澤倫斯基。（美聯社）

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