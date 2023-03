台宏斷交！華春瑩外宣爽稱「大勢所趨」 網酸爆：花多少錢買的？

2023/03/26 17:44

〔即時新聞/綜合報導〕宏都拉斯今(26日)正式宣布與我國斷交,改與中國建交,中外交部發言人華春瑩透過推特大肆宣揚此事,宣稱加上宏國,全世界已有182個國家承諾遵守所謂「一中原則」,推文底下卻湧入不少外國網友酸爆:「花多少錢買來的?」

台宏斷交消息一出,引發國際熱烈討論。華春瑩今天在推特連發數篇推文稱,「宏都拉斯選擇和世界上181個國家站在同一陣線,承認並允諾堅持一中原則,和中國建立外交關係。這是正確的選擇且符合大勢所趨,此舉也得到所有宏國人民的支持,中方對此予以高度讚賞。中方願與宏國遵循和平共處5項原則,在各領域加強雙邊合作,造福兩國人民。」

事實上,在台宏外交關係生變時,不少宏國人民都表示反對與中建交。華春瑩的推文串一出,引來大批網友留言嘲諷,「花多少錢買的?」、「好啦!誰不知道你中國最會砸錢買邦交」、「笑死,人家講明了就是要錢,還沾沾自喜!」、「韭菜獻錢給共產黨撒幣給乞丐國家,可憐」、「世界上每個人都知道台灣是台灣,不是中國」、「惡霸扛著和平大旗幹著流氓事,天底下沒比這更可笑的」

