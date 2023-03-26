台宏斷交！華春瑩外宣爽稱「大勢所趨」 網酸爆：花多少錢買的？

中外交部發言人華春瑩26日透過推特大肆宣揚宏都拉斯與中國建交一事，遭大批網友酸爆。（美聯社檔案照）

2023/03/26 17:44

〔即時新聞／綜合報導〕宏都拉斯今（26日）正式宣布與我國斷交，改與中國建交，中外交部發言人華春瑩透過推特大肆宣揚此事，宣稱加上宏國，全世界已有182個國家承諾遵守所謂「一中原則」，推文底下卻湧入不少外國網友酸爆：「花多少錢買來的？」

台宏斷交消息一出，引發國際熱烈討論。華春瑩今天在推特連發數篇推文稱，「宏都拉斯選擇和世界上181個國家站在同一陣線，承認並允諾堅持一中原則，和中國建立外交關係。這是正確的選擇且符合大勢所趨，此舉也得到所有宏國人民的支持，中方對此予以高度讚賞。中方願與宏國遵循和平共處5項原則，在各領域加強雙邊合作，造福兩國人民。」

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事實上，在台宏外交關係生變時，不少宏國人民都表示反對與中建交。華春瑩的推文串一出，引來大批網友留言嘲諷，「花多少錢買的？」、「好啦！誰不知道你中國最會砸錢買邦交」、「笑死，人家講明了就是要錢，還沾沾自喜！」、「韭菜獻錢給共產黨撒幣給乞丐國家，可憐」、「世界上每個人都知道台灣是台灣，不是中國」、「惡霸扛著和平大旗幹著流氓事，天底下沒比這更可笑的」

China and Honduras just established diplomatic relations.

China y Honduras establecen relaciones diplomáticas. pic.twitter.com/aJELJVOMJF — Hua Chunying 华春莹 （@SpokespersonCHN） March 26, 2023

182 vs 13: This is where global opinion trends. This is where the arc of history bends. pic.twitter.com/orWCqOnIID — Hua Chunying 华春莹 （@SpokespersonCHN） March 26, 2023

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