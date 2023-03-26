影片曝光！ 烏軍海馬斯2發飛彈 將俄指揮所炸上天

俄軍指揮所遭海馬斯發射的M31A1精準「導向式多管火箭彈」（GMLRS）攻擊。（圖擷自推特）

2023/03/26 16:40

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭戰爭持續中，美國軍援的「海馬斯」高機動性多管火箭系統（HIMARS）在戰場上多次立下大功。而近日一段俄軍指揮所遭海馬斯發射的M31A1精準「導向式多管火箭彈」（GMLRS）攻擊的影片曝光，引起網友關注。

推特帳號「@clashreport」在推特PO出一段影片，影片中遠處的民宅被俄羅斯軍隊佔領成為指揮所，該指揮所被炸成一片廢墟，「@clashreport」在推文中表示「2枚導向式多管火箭彈」（GMLRS）飛彈襲擊了俄軍在史瓦托維（Svatove）的指揮所。」

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美國的軍援在戰爭期間扮演重要的角色，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）20日宣布，拜登政府已授權向烏克蘭提供額外3.5億美元（約新台幣106.8億）的軍事援助，包括更多的「海馬斯」高機動性多管火箭系統的火箭彈，用於榴彈砲的155毫米砲彈，布萊德雷步兵戰車、反戰車武器、河川作戰艇及其他軍備所使用的彈藥，其中也包含反輻射飛彈（HARM）。

2 x HIMARS GMLRS M31A1 strike on a Russian command post in Svatove. pic.twitter.com/tM4RupAbwp — Clash Report （@clashreport） March 25, 2023

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