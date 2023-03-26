為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    影片曝光！ 烏軍海馬斯2發飛彈 將俄指揮所炸上天

    俄軍指揮所遭海馬斯發射的M31A1精準「導向式多管火箭彈」（GMLRS）攻擊。（圖擷自推特）

    俄軍指揮所遭海馬斯發射的M31A1精準「導向式多管火箭彈」（GMLRS）攻擊。（圖擷自推特）

    2023/03/26 16:40

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭戰爭持續中，美國軍援的「海馬斯」高機動性多管火箭系統（HIMARS）在戰場上多次立下大功。而近日一段俄軍指揮所遭海馬斯發射的M31A1精準「導向式多管火箭彈」（GMLRS）攻擊的影片曝光，引起網友關注。

    推特帳號「@clashreport」在推特PO出一段影片，影片中遠處的民宅被俄羅斯軍隊佔領成為指揮所，該指揮所被炸成一片廢墟，「@clashreport」在推文中表示「2枚導向式多管火箭彈」（GMLRS）飛彈襲擊了俄軍在史瓦托維（Svatove）的指揮所。」

    美國的軍援在戰爭期間扮演重要的角色，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）20日宣布，拜登政府已授權向烏克蘭提供額外3.5億美元（約新台幣106.8億）的軍事援助，包括更多的「海馬斯」高機動性多管火箭系統的火箭彈，用於榴彈砲的155毫米砲彈，布萊德雷步兵戰車、反戰車武器、河川作戰艇及其他軍備所使用的彈藥，其中也包含反輻射飛彈（HARM）。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    俄軍50次烏東攻勢受挫 巴赫姆特局勢漸穩、烏軍奪回關鍵道路
    2023/03/26 08:21

    俄軍50次烏東攻勢受挫 巴赫姆特局勢漸穩、烏軍奪回關鍵道路
    不滿英援烏「貧鈾彈」！普廷宣布在白俄部署戰術核武
    2023/03/26 05:44

    不滿英援烏「貧鈾彈」！普廷宣布在白俄部署戰術核武

    光芒是社 桃市府表揚50位績優社工
    對普廷發出逮捕令 俄羅斯議長籲修法禁止ICC在俄活動
    2023/03/25 20:44

    對普廷發出逮捕令 俄羅斯議長籲修法禁止ICC在俄活動
    內憂外患？英國防部：俄國對巴赫姆特束手無策
    2023/03/25 17:13

    內憂外患？英國防部：俄國對巴赫姆特束手無策

    有「它」出現 孫鵬狄鶯上演床上爭奪戰
    北歐四國將建立聯合防空系統 共同抗俄威脅
    2023/03/25 16:16

    北歐四國將建立聯合防空系統 共同抗俄威脅
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播