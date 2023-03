香港國安法後首場抗議遊行 示威者禁止戴口罩得掛編號牌

2023/03/26 17:01

〔即時新聞/綜合報導〕香港實施國安法後,當局今允許首場示威抗議,約50人今上街抗議填海工程等環境議題,警方要求所有示威者禁止戴口罩,並且得掛上編號掛牌。

綜合外媒報導,這場抗議遊行發起者為將軍澳私人屋苑都會駅業主委員會,他們不滿當地將填海興建水泥廠、垃圾處理場等厭惡設施,他們申請抗議遊行時獲當局「不反對」回函,並要求人數上限、參加者不得戴口罩強制帶掛上編號牌等,遊行期間抗議者需與一般民眾區分出來。

抗議填海遊行約在早上11點30分開始,50人高喊「反對將軍澳再填海、反對六個厭惡設施、不要水泥廠、不要垃圾處理廠、我要清新空氣」,半小時後遊行結束,全程有多名警察、警車在旁戒備。

50歲邱姓抗議者說,她很開心在最艱困時期還能進行抗議,但不滿警方要求抗議者得掛編號牌,「這是管理人群手段」;黃姓抗議者則說,事隔多年再有抗議遊行,謹慎態度可以理解,他願意掛編號牌對自身言論負起責任。

抗議招集人陳展浚說,原本抗議人數申請300人,但應警方要求下降到100人,最終只有50人進行遊行,警方要求示威者掛號碼牌做法太嚴厲,有不少居民因此卻步,但全程遊行並非實名登記。

針對填海議題,香港當局回應,將軍澳興建設施都是為了日常運作,將盡量減少填海面積,尊重民眾表達意見權利,他們也將派人與居民溝通並收集相關意見。

How the press is allowed to cover Hong Kong’s first protest since the pandemic today pic.twitter.com/EHuPkJA7kz