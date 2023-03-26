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    香港國安法後首場抗議遊行 示威者禁止戴口罩得掛編號牌

    香港推行《國安法》後，當局今允許首場環境類抗議遊行，所有示威者被要求不得戴口罩。（路透）

    香港推行《國安法》後，當局今允許首場環境類抗議遊行，所有示威者被要求不得戴口罩。（路透）

    2023/03/26 17:01

    〔即時新聞／綜合報導〕香港實施國安法後，當局今允許首場示威抗議，約50人今上街抗議填海工程等環境議題，警方要求所有示威者禁止戴口罩，並且得掛上編號掛牌。

    綜合外媒報導，這場抗議遊行發起者為將軍澳私人屋苑都會駅業主委員會，他們不滿當地將填海興建水泥廠、垃圾處理場等厭惡設施，他們申請抗議遊行時獲當局「不反對」回函，並要求人數上限、參加者不得戴口罩強制帶掛上編號牌等，遊行期間抗議者需與一般民眾區分出來。

    抗議填海遊行約在早上11點30分開始，50人高喊「反對將軍澳再填海、反對六個厭惡設施、不要水泥廠、不要垃圾處理廠、我要清新空氣」，半小時後遊行結束，全程有多名警察、警車在旁戒備。

    50歲邱姓抗議者說，她很開心在最艱困時期還能進行抗議，但不滿警方要求抗議者得掛編號牌，「這是管理人群手段」；黃姓抗議者則說，事隔多年再有抗議遊行，謹慎態度可以理解，他願意掛編號牌對自身言論負起責任。

    抗議招集人陳展浚說，原本抗議人數申請300人，但應警方要求下降到100人，最終只有50人進行遊行，警方要求示威者掛號碼牌做法太嚴厲，有不少居民因此卻步，但全程遊行並非實名登記。

    針對填海議題，香港當局回應，將軍澳興建設施都是為了日常運作，將盡量減少填海面積，尊重民眾表達意見權利，他們也將派人與居民溝通並收集相關意見。

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