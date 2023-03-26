烏軍發射D-30牽引榴彈砲，轟炸巴赫姆特附近的俄軍陣地。（美聯社）

2023/03/26 16:08

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯僱傭兵組織瓦格納集團正試圖包圍烏東前線城鎮巴赫姆特，甚至不惜用人命填補戰場。根據烏克蘭統計，截至當地26日上午9時，俄軍單日陣亡人數增加660人，累計已破17萬大關，俄軍短短12天又增加1萬多人送命。

烏克蘭武裝部隊總參謀部在官方臉書發文指出，自俄羅斯去年2月24日入侵至今年3月26日上午9點，俄軍已陣亡約17萬550人，烏軍摧毀俄軍3595輛戰車、6974輛裝甲車、2631門火砲系統、522輛多管火箭車、277組防空系統、305架軍機、291架直升機、5486輛各式車輛和油罐車、18艘艦艇、2216架無人機、282個特殊設備以及911枚巡弋飛彈。

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據外媒報導，隨著烏軍堅守、反攻有成，俄軍對巴赫姆特進攻力量已被削弱。烏克蘭武裝部隊總司令扎盧日內（Valerii Zaluzhnyi）25日表示，巴赫姆特局勢正逐漸穩定。

英國國防部25日也在戰情分析中提到，目前俄羅斯對於巴赫姆特的進攻基本上已經停止，主要是俄軍過度消耗所導致，但烏軍在防禦過程中也遭受重大傷亡。

烏克蘭並未公布具體傷亡數據，不過美國政治新聞網站《Politico》15日報導，據美國官員稱，開戰1年多以來，已有超過10萬名烏軍陣亡，其中包括最有經驗的士兵。

烏克蘭宣布，俄軍陣亡破17萬人。（圖擷取自烏克蘭武裝部隊總參謀部臉書）

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