約旦河西岸衝突不斷 2名以色列士兵遭槍擊負傷

解放巴勒斯坦人民陣線25日發出聲明，指胡瓦拉槍擊事件是其成員所為，造成2以色列士兵負傷。胡瓦拉近日衝突頻仍，圖為本月19日攻擊事件後，1名以色列士兵在現場戒護。（路透）

2023/03/26 15:14

〔即時新聞／綜合報導〕以色列軍方對外宣布，25日共2名以色列士兵遇襲，在約旦河西岸一次駕車槍擊事件中受傷，巴勒斯坦武裝組織聲稱對事件負責。

據《路透》報導，解放巴勒斯坦人民陣線（PFLP）25日發出聲明表示，胡瓦拉（Huwara）槍擊事件是其成員所為。以色列軍方強調正在追捕嫌犯。

請繼續往下閱讀...

近一個月內，胡瓦拉周遭已發生3起槍擊事件，印證了穆斯林齋戒月期間，衝突升級的危險性。齋戒月與猶太教逾越節（Passover）時間相近，過去曾頻繁發生暴力事件。

耶路撒冷知名聖地、阿克薩清真寺上週五（24日）舉行第一次齋月禱告，所幸和平結束。但隔天晚上，以色列警方突進入寺廟驅趕穆斯林，宣稱他們意圖「違反公共秩序」，擾亂以色列人的清晨祈禱和參拜。

以色列、巴勒斯坦官員上週日（19日）才在埃及的談判桌上，雙雙承諾遏止齋月期間的暴力衝突。然而同一天裡，1名巴勒斯坦槍手在胡瓦拉襲擊一對以色列夫婦，2人因此負傷、汽車也嚴重受損。

上月，1名哈馬斯（Hamas）槍手在同一城鎮攻擊1輛汽車，2名以色列人遭殺害；當地以色列團體隨即縱火焚燒巴勒斯坦人的汽車、房屋，報復造成至少1名巴勒斯坦人身亡。

以色列財政部長斯莫特里奇（Bezalel Smotrich）近日表示，以色列絕不能讓胡瓦拉的襲擊成為日常，「當我們受到攻擊時，必須採取反擊行動」。斯莫特里奇的激進言論，引起各界抨擊。

過去1年，以色列軍隊在約旦河西岸逮捕了數千巴勒斯坦人，殺害超過200名巴勒斯坦人，其中不乏手無寸鐵的平民；與此同時，逾40名以色列人在襲擊中喪生，雙方暴力相向、衝突不斷。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法