菲律賓對美開放新基地 專家：美軍可在此有效威懾中國

學者認為，若中國攻擊台灣，菲律賓允許美國使用這些基地將讓威懾、反制中國更方便。圖為菲律賓與美國軍人。（法新社）

2023/03/26 11:01

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓日前允許美軍擴大在菲國部署的4個新設基地，位於菲國南、北，其中有兩基地位於呂宋島北部的伊薩貝拉省（Isabela）和卡加延省（Cagayan），鄰近台灣。有學者認為，若中國攻擊台灣，允許美國使用這些基地將讓威懾、反制中國更加方便。

根據《美國之音》報導，曾在菲律賓外交服務學院擔任高級研究員的紐西蘭坎特伯雷大學的教授安德里亞（Andrea Chloe Wong）表示，菲國總統小馬可仕透過美菲《加強防務合作協議》來允許美國在菲增加軍事存在，這項戰略是為了加強菲國自身安全威懾力。而美菲除了共享軍事基地，美國還可以協助菲國培訓軍隊，加速菲軍現代化，加強菲國在南海抵禦中國威脅的能力。

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安德里亞指出，美軍在菲律賓駐紮可以作為一種平衡力量及保障，阻止中國採取可能加劇海上緊張局勢的進一步行動，若沒有美國的軍事存在，中國的海上擴張主義活動將繼續不受限制。

駐菲律賓地緣政治分析師吉爾（Don McLain Gill）認為，在中美可能爆發戰爭的背景之下，這些基地可以做為美軍行動的重要後勤保障，並在一定程度上抵銷中國對於台灣的地理優勢。菲國受到共同防禦條約規定的責任約束，菲律賓被捲入中美衝突不可避免，但菲律賓的參與程度可能僅限於後勤支持，而不是實際部署軍隊。

南亞軍事分析專家米蘭達（Miguel Miranda）指出，菲國對美開放新基地，將允許美軍在呂宋海峽、南海、巴拉望島周邊水道等重要水域部署、監視及偵察，「若第一島鏈某天爆發戰爭，那麼中國海軍將無法透過菲律賓水域來威脅關島、攔截美軍援台部隊」。

米蘭達強調，菲律賓的地理位置十分關鍵，擔任「防禦帶」角色，菲國開放呂宋島基地讓美軍進駐，讓呂宋島、關島及沖繩構成一個戰略三角，實際上也形成一個圍繞台灣的邊界。

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