為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    宏都拉斯副總統、在野黨表態挺台 砲轟總統賣主權給中國

    宏都拉斯總統卡蕬楚（左）推動與中國建交，第一副總統納斯拉亞（右）公開表態反對，還嗆第一家庭擅作主張。（法新社檔案照）

    宏都拉斯總統卡蕬楚（左）推動與中國建交，第一副總統納斯拉亞（右）公開表態反對，還嗆第一家庭擅作主張。（法新社檔案照）

    2023/03/25 20:01

    〔中央社〕宏都拉斯總統推動與中國建交，第一副總統納斯拉亞今天公開表態反對，並直嗆第一家庭擅作主張。他質疑，宏都拉斯為何要因一個權貴家庭和其20萬黨羽一時心血來潮，就捲入美中強權戰場。

    宏都拉斯最大在野黨「國家黨」（Partido Nacional）也痛批，宏都拉斯總統秀瑪菈．卡蕬楚（Xiomara Castro，又譯卡蕬楚）正在「出賣主權給中國」，國家黨的國會黨團將提出緊急動議，要求不要拋棄與台灣的邦交關係。

    納斯拉亞（Salvador Nasralla）原為宏都拉斯知名電視主持人，享有「電視先生」美譽，他領導的救世主黨（Savior of Honduras Party）去年與卡蕬楚領導的自由重建黨（Libre）結盟贏得大選，算是卡蕬楚的「高階盟友」。

    納斯拉亞今天在推特（Twitter）發文指出，宏都拉斯若與中國建立關係，將帶來嚴重後果並使宏都拉斯陷入貧困，他想問，「難道宏都拉斯要因為一個權貴家庭和其20萬追隨者的心血來潮，就捲入兩大強權的戰場嗎？」

    納斯拉亞對於中國開出的種種支票也不埋單，他直言，「宏都拉斯球迷都很窮，迫切需要的不是像哥斯大黎加那樣的體育場。」哥斯大黎加2007年與台灣斷交，中國在哥斯大黎加援建一座占地近10萬平方公尺的大型體育場，被視為「建交禮物」。

    宏都拉斯媒體《新聞報》（La Prensa） 24日報導，宏都拉斯最大在野黨「國家黨」對於宏都拉斯政府突然決定與台灣斷交感到不滿，痛批宏都拉斯政府此舉是將主權與尊嚴賣給出價最高者。

    《新聞報》引述，國家黨認為，多數宏都拉斯民眾對於與台灣斷交感到遺憾，台宏已維持超過80年的兄弟情誼，宏都拉斯不應忘記台灣對中美洲國家的長期貢獻。

    國家黨痛批，宏都拉斯執政黨自由黨拋下台灣，擁抱中國共產主義，中國只不過多給了幾塊美元，就換得宏都拉斯成為極權主義陣營的附庸，自由黨領導的政府對宏都拉斯內政、外交都造成嚴重損害，「當初投票選出他們的人，今天都在淚流滿面地懺悔自己的錯誤」。

    宏都拉斯總統卡蕬楚14日無預警在推特發文宣布，已指示外交部長尋求與中國建立外交關係，宏都拉斯外長22日率領代表團赴中國談判，台灣外交部旋即召回中華民國駐宏都拉斯大使張俊菲表達強烈不滿，張俊菲今天上午返抵台灣，她在機場受訪時強調台灣已盡了最大善意。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    台宏關係生變 在台宏都拉斯人感謝台灣
    2023/03/25 15:48

    台宏關係生變 在台宏都拉斯人感謝台灣
    宏都拉斯擬與中國建交 我駐宏大使今早返台「我們都盡了最大的善意」
    2023/03/25 10:39

    宏都拉斯擬與中國建交 我駐宏大使今早返台「我們都盡了最大的善意」

    台南建築邁國際 東區將現隈研吾俬宅
    宏都拉斯認了討600億台幣援助 外交部回應「戰力破表」！
    2023/03/24 21:43

    宏都拉斯認了討600億台幣援助 外交部回應「戰力破表」！
    與台斷交常是「不祥之兆」 歐布萊恩：求助中國都沒好下場
    2023/03/24 21:12

    與台斷交常是「不祥之兆」 歐布萊恩：求助中國都沒好下場

    這款入手就翻倍！專家教你最強存酒投資術
    認了！宏都拉斯副外長證實：曾向台灣討600億台幣援助
    2023/03/24 19:44

    認了！宏都拉斯副外長證實：曾向台灣討600億台幣援助
    宏都拉斯外交轉向 外交部次長俞大㵢：中國是奪走台灣人民的邦交國
    2023/03/24 15:20

    宏都拉斯外交轉向 外交部次長俞大㵢：中國是奪走台灣人民的邦交國
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播