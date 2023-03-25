澳洲媽媽吃下「氫氧化鈉薯條」口腔潰瘍！速食店判賠2270萬

澳洲女子吃下沾有具腐蝕性的氫氧化鈉薯條，導致口腔潰瘍以及上消化道腐蝕性燒傷；示意圖。（歐新社資料照）

2023/03/25 21:35

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲一名母親普林格（Karis Pringle）前往一間連鎖速食店購買餐點，吃到薯條時發現有怪味，不久後口腔中出現刺痛感，甚至開始有嘔吐、嘴內長出水泡等症狀，後來才知薯條上灑的根本不是鹽巴，而是具腐蝕性的氫氧化鈉，最終法院宣判普林格獲賠110萬澳幣（約台幣2270萬元）。

綜合外媒報導，事件發生在2013年，當時普林格帶著孩子前往速食店消費，在回程的路上吃了幾根薯條，發覺薯條充斥著一股怪味，當下普林格立刻回到速食店了解狀況，後來店家告知薯條被混入一種溫和清潔劑，建議到家後清洗口腔就好。

請繼續往下閱讀...

報導指出，沒想到普林格回家後狀況越來越嚴重，並開始出現嘔吐。再次詢問店家後才被告知需要趕緊前往醫院治療，因為加在薯條上的是具有腐蝕性的氫氧化鈉。到院就醫後，普林格不僅嘴內長了水泡，上消化道也出現腐蝕性燒傷。

經過漫長的治療時間，普林格口腔潰瘍的症狀才得以恢復，但其精神狀態越來越不好，吃到過冷、過熱、過鹹的食物，嘴巴就會刺痛，後續只能吃清淡食物。並且不願再相信其他人準備的食物，最後被醫院診斷出罹患神經病態性疼痛以及創傷後壓力症候群（PTSD）。

報導提到，此事件共造成11位民眾受害，該間速食店被法院判需賠償普林格110萬澳幣（約台幣2270萬元），店家決定提出上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法