血紅神秘毛團吞沒消防栓 澳洲專家：沒見過這種生物

網路上公開最新毛團的樣貌，已經快把整個消防栓吞掉。（圖片擷取自Reddit）

2023/03/25 16:57

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲布里斯本（Brisbane）一家住戶的停車場內，有一個漏水的消防栓被一坨不明血紅色毛團包裹。幾個月以來，毛團受到水的灌溉，往上蔓延幾乎快把整座消防栓吞沒。當地居民見狀，把照片發到網路上詢問，也有人向專家求解，但目前還沒有人能給出答案。

綜合外媒報導，澳洲布里斯本昆士蘭一戶人家附近的停車場中，出現一個詭異的畫面。只見一個漏水的消防栓被神秘的血紅色毛團包住，網友把照片放到網路上詢問，是否有人知道毛團是什麼生物。

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據悉，這個消防栓從一年前就開始漏水，當地居民通報了社區委員會，但都沒有人來處理，就在同一時間，居民發現了消防栓底部長著一片紅色生物。網路上的第一張照片，拍攝於2022年10月，在這一年期間，紅色生物受到漏水消防栓的灌溉，慢慢長成一坨毛團。

網友們看到紛紛表示，應該是某類苔癬或藻類，反正是一種自然生物。其中一名網友更頭頭是道的解釋，這是一種非常罕見的真菌、藻類或細菌，它們會從硬水中汲取礦物沉積物作為食物來源，而礦物質也有助於創造堅實的結構，並判斷血紅色代表著真菌攝取了很多鐵。

而當地新聞媒體曾詢問過昆士蘭大學（The University of Queensland）和昆士蘭植物標本館（Queensland Herbarium）的學者、專家，得到的回覆皆是沒見過這種生物，他們表示在沒有接觸過實體之前，沒有辦法做出相對的判斷。

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