中國如何證明自己「無害」？ 前白宮國安顧問歐布萊恩「一句話」酸爆

美國前白宮國安顧問、全球台灣研究中心（GTI）「美台關係工作小組」主席歐布萊恩（Robert O’Brien）。（記者方賓照攝）

2023/03/25 00:30

〔記者楊丞彧／台北報導〕美國前白宮國安顧問、全球台灣研究中心（GTI）「美台關係工作小組」主席歐布萊恩（Robert O’Brien）24日離台前舉行記者會。對於被假新聞抹黑為「毀台論」，歐布萊恩痛批相關言論「極其愚蠢」且「荒謬至極」。對於中國要如何證明自己對台灣沒有威脅性，歐布萊恩直言，美國與台灣都希望和平、不希望戰爭。因此，「球」現在在中國手上。至於怎麼做，他諷刺地建議：「首先中國別再讓間諜氣『球』飄到美國了！」

針對「毀台論」抹黑，歐布萊恩酸酸地說，對於離開政府職位多年，還受到中國如此「青睞」真的是「受寵若驚」。被中共講他壞話「毫不令人意外」，因為他總是講實話，說中共是馬克斯列寧政黨、是史達林繼承者，且不斷在進行惡意行動，無論在南海、印度、西藏、新疆、香港或對台灣。因此，「毀台論」只是證明中共對他又一次的假訊息攻擊。

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歐布萊恩強調，唯一威脅要入侵台灣的國家，就是中國共產黨領導的中華人民共和國。美國不僅永遠不可能侵略台灣，美國還會保衛台灣。美國總統拜登已經四次表示，美國將協防台灣。當他為美國前總統川普工作時，川普也多次表示美國會協防台灣。美國根本沒興趣侵略台灣，這講法「太荒謬」。而會說美國要毀掉台灣的人，全世界都知道只有一個，那就是中共總書記習近平。他更直指，「毀台論」不僅「極其愚蠢」，且「荒謬至極」。

對於半導體產業，歐布萊恩說，台灣在半導體領域位居領先地位，證明了台灣人的創造力、聰明才智與企業家精神；正因台灣人生活在一個民主、法治社會裡，才能讓台積電、聯電等公司蓬勃發展為巨擘，更讓美國邀請他們赴美投資。

歐布萊恩解釋，他日前在杜拜多哈智庫蘇凡中心（Soufan Center）主辦的安全論壇上講的是，半導體產業無法在中國發動戰爭下倖存，因為相關人才不會想生活在現今中國有如喬治歐威爾筆下的極權社會。若中國入侵，這些人可能都會離開。

此外，歐布萊恩提到，台積電世界一流的製造能力令人驚嘆，然而，它仰賴著美國、日本、荷蘭之設計與設備，這些都不會出口中國。若共產中國以武力接管台灣，他們也無法獲得維持半導體產業運作所需的設計、設備和智慧財產權。因此，他再次強調，「唯一會摧毀台灣或其半導體產業的，正是中共」。

另被問到台美中是否陷入一個「安全困境」，中國要怎麼做才能證明自己對台灣沒有威脅？歐布萊恩回應，美國一直在講的是維護自由民主的台灣；反之，中國老是說他們要透過武力脅迫並可能動武。這就是美國和中國不同之處。若中共官方或中共總書記習近平可以改變其用字遣詞，或許會是個好的開始。

不過，歐布萊恩也質疑，若中共開始說「我們不想殺害中國同胞」，這話能信嗎？看看《中英聯合聲明》被當成廢紙一般，「一國兩制」不復存在；習近平承諾不在南海進行軍事化，但現在大型跑道、防空飛彈、戰機全都出現了，當初對歐巴馬的承諾，也被棄之如敝屣。

歐布萊恩強調，美國希望與中國和平共處，台灣也是如此。但是，台美都不會以犧牲我們的自由、生活方式及原則來綏靖中國人，以獲取我們想要的和平。因此，現在「球」在中國手上，他們必須向台灣人、美國人與全球證明他們信仰和平。而若中國要這樣做時，歐布萊恩則諷刺地建議：「首先中國別再讓間諜氣『球』飄到美國了！」

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