美A-10攻擊機將進駐中東 先進戰機集中太平洋與歐洲抗衡中俄

為因應中俄威脅，美軍將縮減在中東地區的部署規模，調派老舊的A-10攻擊機換防，將更先進的戰鬥機移防太平洋和歐洲，抗衡中俄挑戰。（路透）

2023/03/23 22:43

〔國際新聞中心／綜合報導〕為因應中國和俄羅斯的威脅，美國官員表示，美軍將縮減在中東地區的部署規模，調派老舊的A-10攻擊機換防，將更先進的戰鬥機移防太平洋和歐洲，做為五角大廈整體嚇阻中俄挑戰對策的一環。

華爾街日報23日獨家披露，美軍正在向「大國競爭」的新時代轉型，縮減在中東的兵力部署，包括海軍和地面部隊，以應對一系列挑戰。A-10攻擊機預定4月部署中東。

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據報導，儘管美軍已撤離阿富汗，但仍協助伊拉克和敘利亞打擊「伊斯蘭國」武裝分子，並遏制伊朗支持的民兵襲擾。高層國防官員透露，負責統籌中東行動的美國中央司令部（Central Command），已決定在該地區保留2個半中隊的戰機，但由於五角大廈鎖定中國威脅，也擔心俄羅斯在烏克蘭的侵略，已確定沒有足夠戰機來實現這項目標，美國空軍於是提議調派坦克殺手A-10攻擊機進駐。

根據新的部署計畫，一個A-10中隊將與兩個F-15E和F-16中隊一起駐紮在中東。一個中隊約有12架飛機。

這項計畫在軍方內部引發關注，因為空軍已逐步淘汰老舊的A-10，將資金挪為其他計畫使用。美國空軍參謀長布朗（C. Q. Brown）本月稍早前在一場防務會議上表示，汰換A-10的速度比原先想像的更快。

A-10的批評者說，這種已有40年歷史的飛機太脆弱、速度太慢，無法與中國持續成長的軍力抗衡。但專家認為，它在中東仍可發揮作用，包括對付輕武裝的民兵或伊朗海軍艦艇，讓五角大廈能夠將先進的多用途戰機轉移到太平洋和歐洲。

曾駕駛過A-10、F-16和其他飛機的退役空軍少將史塔茲萊姆（Larry Stutzriem）指出，當務之急是將最合適的飛機送到太平洋，以應對更高層級的威脅挑戰，A-10還是可以在中央司令部在中東的任務中派上用場。

瞭解這項計畫的官員透露，除了A-10進駐中東，一項更全面的機密計畫還包括2到3艘船艦常駐中東，但不是航空母艦。

此外，美國將在中東保留2個陸軍「愛國者」（Patriot）防空飛彈營。美國將繼續在伊拉克駐紮約2500人，在敘利亞保留約900人，以協助打擊「伊斯蘭國」武裝分子。總之，還有3萬多名美軍將留在中東。

部分文職國防官員去年建議，進一步削減美國在中東的海軍和愛國者飛彈部署，以便將部隊轉移到其他地方。愛國者飛彈系統在全球尤其供不應求，但知情人士透露，領導中央司令部的庫里拉（Erik Kurilla）上將在給參謀首長聯席會議主席密利的機密備忘錄中駁斥這項提議，國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）因而決定維持目前的兵力水準。

對此，國防部發言人賴德不願多談，僅表示全球兵力管理過程是動態的，國防部長根據對美軍部隊和國家安全利益的威脅做出決定。

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