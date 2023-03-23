隱身不起眼角落！日本發現新品種蘭花 台灣林試所也參與研究

日本宮崎縣日南市也有最近才被研究確認為新品種蘭花的「八丈綬草」。（法新社）

2023/03/23 21:12

〔編譯管淑平／綜合報導〕日本科學家發現一種新品種蘭花，粉紅、白色花朵嬌滴滴的模樣，如玻璃製品般精緻，而且這個新品種蘭花就隱身在一般公園、花園等不起眼角落。台灣農委會林業試驗所也參與了這項研究。

神戶大學研究人員17日在《植物研究期刊 （Journal of Plant Research）》發表報告，宣佈發現這種新品種蘭花，因為許多樣本是在東京八丈島發現，因此命名為「八丈綬草（Spiranthes hachijoensis）」。

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雖然在日本公園、花園就可以找到這種蘭花，但是神戶大學研究人員卻是花了10年時間才確認這是新品種。研究負責人、植物學教授末次健司23日向《法新社》說，「發現綬草屬的新品種很令人意外，它十分常見，在公園、花園和植物盆栽都可見到」，研究中有些樣本就來自盆栽和花園。

《衛報》報導，這種新品種蘭花過去一直被認為是日本最熟悉的「亞太綬草（Spiranthes australis）」，不過，末次健司在一次田野調查時，注意到有些亞太綬草花莖並沒有這種植物通常有的絨毛，因而與日本東北大學、筑波大學，以及台灣農委會林業試驗所，展開10年的研究，從日本、台灣、寮國多地收集樣本。

末次健司說，「發現這種隱藏在尋常地方的新品種，凸顯就算是看似不起眼的環境，也有持續探索的必要性」，以及為了精確評估物種多樣性，需要繼續進行分類學和基因研究。

日本科學家發現一種新品種蘭花，被命名為「八丈綬草」，圖為在日本岐阜縣惠那市發現的樣本。（法新社）

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