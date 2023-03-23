全球首枚3D列印火箭升空！推力不夠沒進入軌道 落入大西洋失敗告終

全球首枚3D列印火箭「人族一號」在台灣時間23日中午12點25分順利升空。（法新社）

2023/03/23 20:47

〔即時新聞／綜合報導〕由美國加州新創公司「相對論空間」（Relativity Space）開發的全球首枚3D列印火箭「人族1號」（Terran 1），美東時間22日晚間11點25分（台灣時間23日中午12點25分）順利發射升空，可惜最後未按計畫進入飛行軌道。

綜合外媒報導，人族1號是世界上第一個以3D列印製造的火箭，有85%零件都是以3D列印製造而成，火箭高33.5公尺、重1250公斤，未來計劃用於幫助輕型衛星拖入軌道。該火箭原本要在台灣時間本月9日發射，但因燃料溫度問題取消，延期至12日，但後續又因其他技術問題二度取消。

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本週四中午12點25分左右，人族1號在佛羅里達州卡納維拉爾角（Cape Canaveral）火箭發射基地順利升空，按計畫第一節與第二節完成分離，成功通過「最大動壓點」（Max-Q，運載火箭等飛行器達到最大動態壓力的點）在大西洋上空以時速近2000公里、高度16公里飛行大約80秒。不過人族1號升空飛行約3分鐘後，發動機未能產生足夠推力進入軌道，最終落入大西洋，以失敗告終。

相對論空間表示，今次發射試驗雖然失敗，但對該公司而言仍是相當重要的一步。相對論空間宣稱，人族1號從原料到成品只需60天的時間，一次發射任務要價可低達1200萬美元（約新台幣3.6億）。人族1號引擎以液態天然氣為燃料，為完全拋棄式火箭，相對論空間已投入研發可重複利用的「人族R號」（Terran R），希望賦予其相當人族1號20倍的載重能力。

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