美國與第一島鏈友邦聯合軍演不斷 美中軍事外交競逐

2016年美韓陸戰隊在雙龍演習中，演練聯合登陸作戰。（圖取自美陸戰隊官網）

2023/03/23 13:38

〔記者吳哲宇／台北報導〕為防堵共軍勢力擴張，美國在第一島鏈與友邦國家的聯合軍演持續進行，美國海軍「馬金島號」兩棲攻擊艦22日進入釜山基地，準備參加3月20日至4月3日的「雙龍」聯合登陸演習，向中國展示軍力的意味十分明顯。

美國與南韓間的「關鍵決心」與「乙支自由衛士」/「鷂鷹」演習在2019年停辦、改以「同盟」小型演習舉辦後，2022年再度重啟大型軍演「乙支自由護盾」，本月13日將再度進行為期11天的「自由護盾」演習，彰顯處裡朝鮮問題的決心。

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根據《韓聯社》報導，美國海軍「馬金島號」兩棲攻擊艦22日進入釜山基地，準備參加3/20日至4/3日的「雙龍」聯合登陸演習。「雙龍」聯合演習是「自由護盾」系列演習的一部分，包含「柚木刀」聯合特戰演習等20多個演習，為美韓之間的師級實兵演習，雖然主要以朝鮮為假想敵，然而這些聯合演習將能強化韓美聯盟應對能力，並模擬實際戰爭狀況。

國與國的聯合演習為軍事性外交的一部分，雙邊或多邊的聯合軍演代表雙邊或區域聯盟的落實，由於軍事行動較具敏感性，因此這類軍事外交行動代表的外交關係穩固程度也較經濟等其他領域外交行動高。多邊的聯合軍演也能成為各國進行軍事交流間的平台，是加深與正常化外交的表現。

除了美韓間的聯合軍演，美日之間也有2、3月的「鐵拳」，11月的「利劍」和「共同防災訓練」年度聯合演習；美菲之間則有3、4月的「堅盾」和4月底的「肩並肩」演習。「肩並肩」演習作為多邊演習，近年加入日、澳兩國參與小規模陸上演習，彰顯區域聯盟對菲律賓的安全保障。

除了日、韓、菲傳統盟友的演習，也有已實行多年，美國與印尼間在8月舉辦的「超級神鷹之盾」，以及美國與泰國間在2、3月舉辦的「金色眼鏡蛇」年度多國聯合軍演。促進區域國家間的軍事交流以及加強對突發事件的應變能力。其中，中國也有參加「金色眼鏡蛇」中層級較低的人道救災演習。

其他演習除了年度必看的「環太平洋」多國軍事演習，還有美國與新加坡以城市戰為主的「虎標萬金油」、海上的「太平洋獅鷲」，以及美國與蒙古主導的「可汗探索」多國聯合演習。其中，「可汗探索」規模小，較偏向交流性質，中國已逐漸成為常態參與國。新加坡則因為地緣政治關係，今年也決定與中國展開演習。另外，中國在中南海也有與馬來西亞、泰國進行的「和平友誼」演習，顯示美中之間在東亞進行外交競逐的關係。

南韓與美國13日起展開為期11天的「自由之盾」大規模聯合軍演。圖為駐韓美軍韓福瑞營。（法新社）

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