紐約93層高樓離奇狂晃！員工急逃麥迪遜大道
〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約曼哈頓市中心的范德堡一號大樓（SUMMIT One Vanderbilt）有93層樓、樓高397公尺，自2021年開始開放參觀觀景台，不過社群平台近日傳出這棟大樓因不明原因忽然劇烈晃動，大樓內部工作人員紛紛驚慌逃到麥迪遜大道（Madison Avenue），消息曝光引起外界矚目。
綜合外媒報導，范德堡一號大樓是紐約最新建成辦公大樓之一，同時也是曼哈頓最搶眼摩天大樓，耗資約33億美元（約1010億台幣）打造，有全透明的玻璃電梯，在樓頂觀景台可以透過不同角度觀賞紐約市景，吸引大量遊客朝聖。
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這棟大樓於21日因不明原因忽然發生劇烈晃動，數名大樓內部工作人員擔心大樓「要倒塌」，紛紛逃到麥迪遜大道上；1名在大樓內部工作人員透露，當天在14樓、51樓和60樓的工作人員都感到大樓震動，如同巨大「正弦波」穿過建築，另外1名工作人員在推特上發文提到，「當天感覺地板突然下降了5英尺又繼續彈跳，隨後我們緊急疏散至麥迪遜大道、相關單位表示正在進行調查原因。」
范德堡一號大樓發言人表示，由於電梯維修時發生故障導致大樓產生震動，當時觀景台已關閉，也沒有任何人員受傷。
Scary day at the office. I work on a high floor at One Vanderbilt skyscraper and around 4pm our entire floor visibly shook （things moved on my desk） and there was a loud bang.— Jasmin （@JasminMarilena） March 21, 2023
I am no technical expert but explaining it with an elevator malfunction sounds downplayed. Likely… pic.twitter.com/WaBNsbVPfh