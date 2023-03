紐約93層高樓離奇狂晃！員工急逃麥迪遜大道

2023/03/23 12:34

〔即時新聞/綜合報導〕美國紐約曼哈頓市中心的范德堡一號大樓(SUMMIT One Vanderbilt)有93層樓、樓高397公尺,自2021年開始開放參觀觀景台,不過社群平台近日傳出這棟大樓因不明原因忽然劇烈晃動,大樓內部工作人員紛紛驚慌逃到麥迪遜大道(Madison Avenue),消息曝光引起外界矚目。

綜合外媒報導,范德堡一號大樓是紐約最新建成辦公大樓之一,同時也是曼哈頓最搶眼摩天大樓,耗資約33億美元(約1010億台幣)打造,有全透明的玻璃電梯,在樓頂觀景台可以透過不同角度觀賞紐約市景,吸引大量遊客朝聖。

這棟大樓於21日因不明原因忽然發生劇烈晃動,數名大樓內部工作人員擔心大樓「要倒塌」,紛紛逃到麥迪遜大道上;1名在大樓內部工作人員透露,當天在14樓、51樓和60樓的工作人員都感到大樓震動,如同巨大「正弦波」穿過建築,另外1名工作人員在推特上發文提到,「當天感覺地板突然下降了5英尺又繼續彈跳,隨後我們緊急疏散至麥迪遜大道、相關單位表示正在進行調查原因。」

范德堡一號大樓發言人表示,由於電梯維修時發生故障導致大樓產生震動,當時觀景台已關閉,也沒有任何人員受傷。

