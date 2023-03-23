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    紐約93層高樓離奇狂晃！員工急逃麥迪遜大道

    美國紐約曼哈頓市中心的范德堡一號大樓近日因電梯故障致強烈晃動，大樓工作人員紛紛逃到麥迪遜大道。（圖擷取自「@JasminMarilena」推特、本報合成）

    美國紐約曼哈頓市中心的范德堡一號大樓近日因電梯故障致強烈晃動，大樓工作人員紛紛逃到麥迪遜大道。（圖擷取自「@JasminMarilena」推特、本報合成）

    2023/03/23 12:34

    〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約曼哈頓市中心的范德堡一號大樓（SUMMIT One Vanderbilt）有93層樓、樓高397公尺，自2021年開始開放參觀觀景台，不過社群平台近日傳出這棟大樓因不明原因忽然劇烈晃動，大樓內部工作人員紛紛驚慌逃到麥迪遜大道（Madison Avenue），消息曝光引起外界矚目。

    綜合外媒報導，范德堡一號大樓是紐約最新建成辦公大樓之一，同時也是曼哈頓最搶眼摩天大樓，耗資約33億美元（約1010億台幣）打造，有全透明的玻璃電梯，在樓頂觀景台可以透過不同角度觀賞紐約市景，吸引大量遊客朝聖。

    這棟大樓於21日因不明原因忽然發生劇烈晃動，數名大樓內部工作人員擔心大樓「要倒塌」，紛紛逃到麥迪遜大道上；1名在大樓內部工作人員透露，當天在14樓、51樓和60樓的工作人員都感到大樓震動，如同巨大「正弦波」穿過建築，另外1名工作人員在推特上發文提到，「當天感覺地板突然下降了5英尺又繼續彈跳，隨後我們緊急疏散至麥迪遜大道、相關單位表示正在進行調查原因。」

    范德堡一號大樓發言人表示，由於電梯維修時發生故障導致大樓產生震動，當時觀景台已關閉，也沒有任何人員受傷。

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