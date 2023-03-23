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    認同情報機構分析 布林肯：中共2027具備武力犯台能力

    美國務卿布林肯就政府預算議題出席聽證會。（美聯社）

    美國務卿布林肯就政府預算議題出席聽證會。（美聯社）

    2023/03/23 07:32

    〔即時新聞／綜合報導〕美國近期頻頻示警中國欲在數年內為侵犯台灣做好準備。美國務卿布林肯如今也同意情報首長評估，認為中國解放軍會在2027年具備武力犯台能力。

    綜合外媒報導，布林肯當地時間週三出席國務院2024預算聽證會時，參議員海格提（Bill Hagerty）問道，是否同意CIA局長伯恩斯（William Burns）2月所說，中國將在2027年具備武力侵犯台灣的能力？布林肯回答：「是的，我同意這項評估。」

    後來在參議院外交委員會上談及中俄領袖的合作關係時，布林肯說，當美國告訴盟友中國正考慮提供致命武器給俄國時，這激起了一些國家的反應，他們都直接就此事對中國領導層提出疑問，美方也直接向中方表達若此事成真，他們將採取何種應對措施。

    國務院要求的預算金額為631億美元，強調是要應對俄羅斯的劇烈威脅及中國帶來的長期挑戰。布林肯另提到，為抗衡中國的印太新創投資在2023年提升了18％，強調藉由加強在印太地區的能見度及確保提供海上維安、疾病監控、乾淨能源設施和數位科技等承諾，美國便能成為印太地區的首選。

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