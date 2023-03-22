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    日本電梯出現神秘「寵物按鈕」？ 貼心設計引網讚：不愧是細節強國

    一名網友分享日本電梯內有一顆特殊的「寵物按鈕」。（圖片擷取自mlbpark論壇）

    一名網友分享日本電梯內有一顆特殊的「寵物按鈕」。（圖片擷取自mlbpark論壇）

    2023/03/22 20:36

    〔即時新聞／綜合報導〕電梯內除了一般常見的開關門、數字及緊急按鈕外，一名網友分享日本電梯內還有一顆特殊的「寵物按鈕」。在按鈕用途曝光後，立刻引發網友熱烈討論，並大讚「日本不愧是細節強國」。

    一名韓國網友在論壇「MLBPARK」上分享一張自己在日本某一電梯內所拍攝的照片，可見電梯上除了有開門與關門的按鈕，還有一個用日語寫著「ペット」（寵物）的神祕按鈕。原PO表示，當有乘客帶著毛小孩進入電梯時，若按了此鈕，將會在各樓層等待電梯處的屏幕上顯示「ペット」（寵物），除能夠事先提醒正在其他樓層等待的乘客「電梯裡面現在有毛小孩」，也讓乘客可以在電梯開門前事先做好心理準備，亦或自行決定是否要搭乘此班電梯，而按鈕的設計也令原PO大讚「這是一種非常體貼的設備」。

    雖然許多住在日本的網友表示此按鈕在日常生活中非常少見，僅能在某些大樓裡看到，不過不少網友認為此按鈕的設計非常貼心，希望能將此設計普及在日常生活。「好厲害」、「我很喜歡日本的文化，總是很體貼他人」、「我害怕大狗，不想跟他們一起搭乘，此按鈕能夠讓我先避免牠」、「日本不愧是細節強國」。

    當有乘客帶著毛小孩進入電梯時，若按了此鈕，將會在各樓層等待電梯處的屏幕上顯示「ペット」（寵物），能夠事先提醒正在其他樓層等待的乘客「電梯裡面現在有毛小孩」。（圖片擷取自mlbpark論壇）

    當有乘客帶著毛小孩進入電梯時，若按了此鈕，將會在各樓層等待電梯處的屏幕上顯示「ペット」（寵物），能夠事先提醒正在其他樓層等待的乘客「電梯裡面現在有毛小孩」。（圖片擷取自mlbpark論壇）

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