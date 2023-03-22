烏軍赴美學習操作愛國者飛彈效率高 美軍教官：我看過表現最好的

美軍教官表示，烏軍在培訓過程中表現出色，令他印象深刻，烏軍是他訓練過的許多國家軍人中表現最好的。圖為愛國者飛彈防空系統。（美聯社）

2023/03/22 12:11

〔即時新聞／綜合報導〕西方各國除了軍援烏克蘭，也積極培訓烏克蘭士兵使用西方軍備，位於美國奧克拉荷馬州的錫爾堡陸軍基地（Fort Sill），是美國唯一一處培訓烏軍使用美製軍武的場地，當地美軍教官表示，烏軍在培訓過程中表現出色，令他印象深刻，烏軍是他訓練過的許多國家軍人中表現最好的。

根據美國《CNN》報導，錫爾堡代理指揮官摩根准將（Shane Morgan）表示，烏克蘭士兵表現令人印象深刻，由於他們大量的防空知識與戰鬥經驗，學習非常快速，使他們更加容易掌握戰鬥節奏與維護工作，但這絕對不是件容易的事。

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美國官員表示，65位年齡從19歲至67歲不等的烏克蘭男女士兵，從早上7點到晚上6點接受愛國者防空飛彈訓練，每週訓練6天，為期10週。許多人在戰爭前都是技術嫻熟的工程師，有數人擁有多個學位，且這批士兵都是由烏克蘭軍方高層親自挑選到美國接受培訓。

一名美軍教官透露，烏軍透過在家鄉的戰鬥經驗，能夠輕鬆掌握訓練內容，「我訓練過很多國家，但他們是我截至目前為止看過最好的」。美國國防高層提到，赴美受訓的烏軍在抵達美國之前已具備豐富的防空經驗，「烏軍營長在戰爭其間多次攔截俄軍飛彈，相比之下，美軍營長從未在真實世界中攔截飛彈」。

錫爾堡一名軍事高層提到：「能見到這些勇士真是我的榮幸，他們的故事既可怕又驚人，我認為我們從他們身上學到的，和我們教給他們的一樣多。」美國教官除了訓練烏軍使用愛國者飛彈，也將烏軍返鄉後將面臨的現實威脅那入訓練之中。美國陸軍發言人歐唐諾爾（Martin O'Donnell）表示：「烏軍返鄉後會將新的愛國者飛彈整合至他們的防空體系中，目的就是要保護烏克蘭免受俄軍對於民用基礎設施的攻擊」。

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