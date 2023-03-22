為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    烏軍赴美學習操作愛國者飛彈效率高 美軍教官：我看過表現最好的

    美軍教官表示，烏軍在培訓過程中表現出色，令他印象深刻，烏軍是他訓練過的許多國家軍人中表現最好的。圖為愛國者飛彈防空系統。（美聯社）

    美軍教官表示，烏軍在培訓過程中表現出色，令他印象深刻，烏軍是他訓練過的許多國家軍人中表現最好的。圖為愛國者飛彈防空系統。（美聯社）

    2023/03/22 12:11

    〔即時新聞／綜合報導〕西方各國除了軍援烏克蘭，也積極培訓烏克蘭士兵使用西方軍備，位於美國奧克拉荷馬州的錫爾堡陸軍基地（Fort Sill），是美國唯一一處培訓烏軍使用美製軍武的場地，當地美軍教官表示，烏軍在培訓過程中表現出色，令他印象深刻，烏軍是他訓練過的許多國家軍人中表現最好的。

    根據美國《CNN》報導，錫爾堡代理指揮官摩根准將（Shane Morgan）表示，烏克蘭士兵表現令人印象深刻，由於他們大量的防空知識與戰鬥經驗，學習非常快速，使他們更加容易掌握戰鬥節奏與維護工作，但這絕對不是件容易的事。

    美國官員表示，65位年齡從19歲至67歲不等的烏克蘭男女士兵，從早上7點到晚上6點接受愛國者防空飛彈訓練，每週訓練6天，為期10週。許多人在戰爭前都是技術嫻熟的工程師，有數人擁有多個學位，且這批士兵都是由烏克蘭軍方高層親自挑選到美國接受培訓。

    一名美軍教官透露，烏軍透過在家鄉的戰鬥經驗，能夠輕鬆掌握訓練內容，「我訓練過很多國家，但他們是我截至目前為止看過最好的」。美國國防高層提到，赴美受訓的烏軍在抵達美國之前已具備豐富的防空經驗，「烏軍營長在戰爭其間多次攔截俄軍飛彈，相比之下，美軍營長從未在真實世界中攔截飛彈」。

    錫爾堡一名軍事高層提到：「能見到這些勇士真是我的榮幸，他們的故事既可怕又驚人，我認為我們從他們身上學到的，和我們教給他們的一樣多。」美國教官除了訓練烏軍使用愛國者飛彈，也將烏軍返鄉後將面臨的現實威脅那入訓練之中。美國陸軍發言人歐唐諾爾（Martin O'Donnell）表示：「烏軍返鄉後會將新的愛國者飛彈整合至他們的防空體系中，目的就是要保護烏克蘭免受俄軍對於民用基礎設施的攻擊」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    英國援烏「貧鈾穿甲彈」 普廷抗議：西方使用含有核成分武器
    2023/03/22 10:39

    英國援烏「貧鈾穿甲彈」 普廷抗議：西方使用含有核成分武器
    中國跳腳！岸田突襲訪烏 中外交部暗批「不利局勢降溫」
    2023/03/22 06:37

    中國跳腳！岸田突襲訪烏 中外交部暗批「不利局勢降溫」

    日月光築夢計畫 幫助創新團隊實現夢想
    首相失蹤啦！岸田訪烏嚇壞一票日本官員 他曝「冒險」2理由
    2023/03/22 06:30

    首相失蹤啦！岸田訪烏嚇壞一票日本官員 他曝「冒險」2理由
    荷蘭宣布援助烏克蘭「愛國者」 不排除加碼F-16戰機
    2023/01/21 18:40

    荷蘭宣布援助烏克蘭「愛國者」 不排除加碼F-16戰機
    跟進美德強化烏克蘭防空 荷蘭將提供愛國者飛彈
    2023/01/18 07:33

    跟進美德強化烏克蘭防空 荷蘭將提供愛國者飛彈
    烏克蘭人員抵達美國 接受愛國者飛彈訓練
    2023/01/17 07:20

    烏克蘭人員抵達美國 接受愛國者飛彈訓練
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播