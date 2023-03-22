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    優先保護母親！美國奧克拉荷馬州法院支持墮胎權益

    美國奧克拉荷馬州最高法院裁定，該州憲法保護墮胎權、保護母親的生命，裁定去年通過的州法「僅在出現『醫療緊急情況』時才許進行墮胎」違背州憲法。圖為該州的婦女診所一景。（路透）

    美國奧克拉荷馬州最高法院裁定，該州憲法保護墮胎權、保護母親的生命，裁定去年通過的州法「僅在出現『醫療緊急情況』時才許進行墮胎」違背州憲法。圖為該州的婦女診所一景。（路透）

    2023/03/22 12:51

    〔即時新聞／綜合報導〕美國奧克拉荷馬州（Oklahoma）最高法院21日裁定，該州憲法保護墮胎權、保護母親的生命，醫療機構無需等到「緊急醫療情況」發生，仍可實施墮胎手術，去年針對墮胎權通過的州法違背了州憲法。

    據《路透》報導，奧克拉荷馬州最高法院以5票同意、4票反對，裁定去年通過的州法「僅在出現『醫療緊急情況』時才許進行墮胎」違背州憲法，違反了該州憲法所保障「與生俱來的生命權」。

    雖說1910年的墮胎禁令並未廢除，但此後不需發生醫療緊急情況，只要評估有「危及母親生命風險」，即可進行墮胎。

    奧克拉荷馬州最高法院至今尚未解釋，該州憲法是否保障「任何其他情況下的墮胎權」。

    Planned Parenthood（直譯「計畫生育」）協會主席強森（Alexis McGill Johnson）在一份聲明中說：「雖然我們感到欣慰，面臨生命危險的奧克拉荷馬人有權得到照顧。但該州維持墮胎禁令的決定是不合情理的」。

    過去奧克拉荷馬婦女被迫等到處於直接危險中，才能進行墮胎，即使醫生更早預見了風險存在，也沒有轉圜空間。

    奧克拉荷馬州的民調顯示，大多數人認為在經過「合理的醫學判定」後，當「懷孕會使母親的生命處於危險」，不需「絕對確定」即可進行手術。

    一份未署名州民意見書表明：「據我們所知『沒有』其他法律，要求直到真正的醫療緊急情況發生時，才能接受治療，這不符合普遍的國家利益」。

    由共和黨籍州長任命的4名法官持反對意見，稱多數法官沒有考慮未出生兒童的利益，且這已經超出了州憲法文本的範疇。

    支持墮胎權的研究機構Guttmacher Institute的數據指出，包括奧克拉荷馬州在內的50個州中，有12州仍完全禁止墮胎；大部分的州則在懷孕一段時間後禁止墮胎。

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