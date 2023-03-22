軍情動態》日本最新「白鯨號」潛艦採鋰離子電池 匿蹤性獨步全球

日本防衛省20日接收最新型「大鯨級」柴電潛艦2號艦「白鯨號」。（取自川崎重工官網）

2023/03/22 05:50

〔國際新聞中心／綜合報導〕日本正悄悄升級其潛艦戰力，以維持對中國的競爭優勢，可在台海爆發危機時阻絕中國潛艦進入太平洋。防衛省20日從川崎重工（Kawasaki Heavy Industries）神戶廠接收最新型「大鯨級」（Taigei-class）柴電潛艦的2號艦「白鯨號」（Hakugei），將加入廣島縣的海上自衛隊吳基地。該艦配備鋰離子電池，可進行更長時間的水下作業，匿蹤性獨步全球。

日經亞洲（Nikkei Asia）21報導，柴電潛艦的運作方式類似油電混合汽車，以柴油引擎推進時可同時為電池系統充電，並在水下深處切換到電池供電。當使用電池運行時，引擎幾乎靜音，不像核動力潛艦無法關閉反應爐。

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這種匿蹤能力，加上日本優異水下雜訊分析的傳統，使日本比中國潛艦更具優勢。一旦台海爆發危機，美國分析家呼籲日本出動潛艦扼守咽喉要道，在中國潛艦試圖闖入太平洋時，在東海和日本海加以阻絕。

限制中國船隻的行動自由，被視為日本在區域出現緊急狀況時協助美軍的關鍵方式之一。

日本是唯一一個已知在潛艦上配備鋰離子電池的國家。目前，共有4艘日本潛艦使用鋰離子電池，包括2艘大鯨級潛艦和2艘最新型的「蒼龍級」（Soryu-class）潛艦。

總部位於京都的電池供應商GS Yuasa表示，鋰離子電池的充電速度比鉛酸電池（lead-acid batteries）快，電池放電率和能量密度也都更高，有助於更高的匿蹤性和更長的水下作業時間。白鯨號的壓力殼（pressure hull）結構使用高強度鋼材，使該艦能在更深的水域中運行。總生產成本約720億日圓（約169億台幣）。

新加坡拉惹勒南國際關係學院（S. Rajaratnam School of International Studies）海軍事務專家許瑞麟（Collin Koh）指出表示，鋰離子電池不僅可延長水下續航能力，更重要的是可提供更高的水下爆發速度（underwater burst speeds）。

許瑞麟表示，面對不斷擴張的中國海軍艦隊，日本海上自衛隊將面臨提高潛艦服役數量和品質的壓力；以往日本的潛艦艦隊規模可能更小，因為這些潛艦在品質上優於包括「明級」潛艦在內的中國老舊潛艦。

不過，據稱中國海軍已經在潛艦發展上取得長足進步，例如引進絕氣推進系統（AIP），允許潛艦在水下產生氧氣，供柴油引擎使用。據報導，中國也有意引進鋰離子電池。

美國專家建議日本，將潛艦的服役年限從目前的22年延長至30年，使海自最終擁有一支由30艘潛艦組成的艦隊，而不必增加新艦。

日本的潛艦在三菱重工和川崎重工交替建造。大鯨級3號艦「迅鯨號」（Jingei）已在去年10月下水，預定2024月交付給海自。預計大鯨級潛艦將在未來10年內汰換剩餘的9艘「親潮級」（Oyashio-class）潛艦。

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