中國艦載預警機「空警-600」近照曝光 將成福建號重要戰力

〔即時新聞/綜合報導〕中國解放軍第三艘航艦「福建號」即將服役,屆時艦上將搭載「空警-600」預警機,以增強航艦戰鬥群的防禦與早期預警能力。近日,仍在開發階段的空警-600再度曝光,並透露出更多細節。

長期研究中國戰機的德國作家「Rupprecht_A」近日在推特上表示,有微博網友拍下數張空警-600預警機的近距離照片。他也補充,這架空警-600很可能已是第六架出廠的機身。

從曝光的照片可見,空警-600的氣動布局與外形,類似於美國海軍的E-2「鷹眼」(E-2 Hawkeye)預警機,機尾也有著艦勾(Tailhook),使其降落在航艦上時能鉤住阻攔索完成短距降落。

而《詹氏防務周刊》亞太地區分析師格雷瓦特(Jon Grevatt)曾表示,空警-600機背上的大型圓盤為主動電子掃瞄陣列雷達(AESA),偵測與追蹤目標能力極強,甚至能發現F-22與F-35等隱形戰機。

國防院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲則指出,由於解放軍前兩艘航艦「遼寧號」與「山東號」採滑跳甲板,無法起降空中預警機,屆時採全通式甲板與電磁彈射的「福建號」,將成為首艘搭載空警-600的解放軍航艦。

