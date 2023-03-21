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    中國艦載預警機「空警-600」近照曝光 將成福建號重要戰力

    仍在開發階段的中國艦載預警機「空警-600」近日再度曝光。（圖擷取自Rupprecht_A推特）

    仍在開發階段的中國艦載預警機「空警-600」近日再度曝光。（圖擷取自Rupprecht_A推特）

    2023/03/21 20:11

    〔即時新聞／綜合報導〕中國解放軍第三艘航艦「福建號」即將服役，屆時艦上將搭載「空警-600」預警機，以增強航艦戰鬥群的防禦與早期預警能力。近日，仍在開發階段的空警-600再度曝光，並透露出更多細節。

    長期研究中國戰機的德國作家「Rupprecht_A」近日在推特上表示，有微博網友拍下數張空警-600預警機的近距離照片。他也補充，這架空警-600很可能已是第六架出廠的機身。

    從曝光的照片可見，空警-600的氣動布局與外形，類似於美國海軍的E-2「鷹眼」（E-2 Hawkeye）預警機，機尾也有著艦勾（Tailhook），使其降落在航艦上時能鉤住阻攔索完成短距降落。

    而《詹氏防務周刊》亞太地區分析師格雷瓦特（Jon Grevatt）曾表示，空警-600機背上的大型圓盤為主動電子掃瞄陣列雷達（AESA），偵測與追蹤目標能力極強，甚至能發現F-22與F-35等隱形戰機。

    國防院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲則指出，由於解放軍前兩艘航艦「遼寧號」與「山東號」採滑跳甲板，無法起降空中預警機，屆時採全通式甲板與電磁彈射的「福建號」，將成為首艘搭載空警-600的解放軍航艦。

    空警-600的氣動布局與外形，類似於美國海軍的E-2「鷹眼」（E-2 Hawkeye）預警機。圖為我國空軍裝備的E-2k預警機。（法新社）

    空警-600的氣動布局與外形，類似於美國海軍的E-2「鷹眼」（E-2 Hawkeye）預警機。圖為我國空軍裝備的E-2k預警機。（法新社）

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