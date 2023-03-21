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    窺探情報？日本運彈進入距台最近飛彈部隊 驚見共軍護衛艦現蹤！

    日本防衛省統合幕僚監部發布報告指出，中國濱州號護衛艦18日出現在石垣島西南方，當天正好是日本軍方將彈藥運入該島駐地的時間。（圖翻攝自日本防衛省統合幕僚監部官網）

    日本防衛省統合幕僚監部發布報告指出，中國濱州號護衛艦18日出現在石垣島西南方，當天正好是日本軍方將彈藥運入該島駐地的時間。（圖翻攝自日本防衛省統合幕僚監部官網）

    2023/03/21 19:31

    〔即時新聞／綜合報導〕日本防衛省上週四（16日）宣布在沖繩縣石垣島上開設駐屯地，18日將包括飛彈在內的彈藥運入該島，成為目前距離台灣最近的飛彈部隊所在地。而日本軍方週一（20日）發布海上監控報告，發現中國解放軍海軍054A型護衛艦「濱州號」18日正好出現在石垣島西南方，不免讓人懷疑中方是在窺視蒐集部署彈藥情報。

    日本防衛省統合幕僚監部20日發布報告 指出，中國濱州號護衛艦16日行經日本鹿兒島縣奄美大島及橫當島之間的海域進入太平洋；18日上午9點（台灣時間18日上午8點）左右出現在石垣島西南約120公里的海域；19日該艦經台灣東北部海域，越過釣魚臺列嶼（日本稱尖閣諸島）最南側釣嶼（日本稱魚釣島）西側約80公里持續北上。全程由日本海上自衛隊第13護衛隊的「神通號」護衛艦負責警監與情蒐任務。

    時值台海局勢緊張之際，為應對中國挑起熱戰風險，日本政府近期積極加強軍備部署，16日更宣布在石垣島開設陸上自衛隊駐屯地。日海自「大隅號」運輸艦18日上午駛入石垣港，卸下約15輛載有彈藥的自衛隊車輛，外界研判這批彈藥可能包括12式陸基反艦飛彈及03式地對空飛彈等。這次濱州號出現在石垣島西南方的時間點，正好是日本軍方向該島新成立陸自駐地運入飛彈、彈藥同一天，引人臆測中方是否在蒐集日方部署彈藥的相關情報。

    日本防衛省統合幕僚監部釋出中國濱州號護衛艦16日至19日的航行路徑。（圖翻攝自日本防衛省統合幕僚監部官網）

    日本防衛省統合幕僚監部釋出中國濱州號護衛艦16日至19日的航行路徑。（圖翻攝自日本防衛省統合幕僚監部官網）

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