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    美國海軍已做好準備！太平洋艦隊司令：共軍犯台將迅速馳援

    美國海軍太平洋艦隊司令帕帕羅近日接受美媒訪問，表示美國海軍已做好準備應對中國武力犯台。（美聯社）

    美國海軍太平洋艦隊司令帕帕羅近日接受美媒訪問，表示美國海軍已做好準備應對中國武力犯台。（美聯社）

    2023/03/21 18:52

    〔即時新聞／綜合報導〕近年台海局勢成為國際熱議焦點，美國海軍上將、太平洋艦隊（USPACFLT）司令帕帕羅（Samuel Paparo）近日接受美媒訪問時表示，美軍已做好準備應對中國武力犯台，援助台灣是由美國總統和國會決定，美國海軍的職責就是嚴陣以待。

    太平洋艦隊司令帕帕羅19日接受美媒哥倫比亞廣播公司（CBS）新聞節目《60分鐘》（60 Minutes）訪問。他向主持人奧唐奈（Norah O'Donnell）坦言，前美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）去年8月訪台，確實加劇台海緊張態勢，中國軍艦部署也越來越靠近台灣，「根據中央情報局（CIA）掌握的情報評估，中國國家主席習近平可能已下令解放軍在2027年以前做好武力奪取台灣的準備。」

    當奧唐奈詢問「如果中國入侵台灣，美國海軍會怎麼做？」時，帕帕羅回應道：「這是美國總統的決定，也是國會的決定。我們的責任就是為此作好準備，如果馳援台灣抵禦入侵的命令下來，美國海軍將迅速部署至西太平洋援助台灣。」帕帕羅還說，美國海軍已經準備好應對中共犯台，但他「永遠不會承認已準備充足」。

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