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    92歲媒體大亨梅鐸「梅開5度」！ 娶小26歲女友稱：最後一次

    92歲媒體大亨梅鐸（Rupert Murdoch）。（資料照，法新社）

    92歲媒體大亨梅鐸（Rupert Murdoch）。（資料照，法新社）

    2023/03/21 12:27

    〔即時新聞／綜合報導〕高齡92歲的媒體大亨梅鐸（Rupert Murdoch），今（21日）接受旗下媒體《紐約郵報》訪問時宣布，他將第5度步上紅毯，與小自己26歲的女友於今年夏季末期時結婚，並聲稱將會是他最後一次結婚。

    綜合外媒報導，梅鐸在受訪時透露，他在去年8月剛與第4任妻子、美國超級名模暨演員霍爾（Jerry Hall）結束約6年的婚姻後，過一個月左右就在加州自家酒莊舉辦活動時，遇到了令他心動的對象，也就是今年66歲的舊金山前警察牧師史密斯（Ann Lesley Smith）。

    梅鐸表示，當時他們聊得很開心，2週後他就決定打電話給史密斯，雖然2人合計超過158歲，但火熱的戀情一點也不輸年輕人，「我先前非常緊張。我害怕墜入愛河，但我知道，這會是我最後一次（結婚）」。報導指出，梅鐸17日以一枚方形祖母綠式切割的單鑽戒指向史密斯求婚成功，預計今年夏天舉辦婚禮，未來將在美國和英國生活。

    另據美國財經商業雜誌《富比世》（Forbes）報導，梅鐸曾結過4次婚，擁有4女2子。第一任妻子是澳洲空姐布克（Patricia Booker），於1960年代末期離婚；第二任妻子安娜（Anna）是報社記者，在一起30多年後於1999年離婚；而他與華裔名流鄧文迪（Wendi Deng）的第3段婚姻則是在2013年結束。

    此外，梅鐸再次結婚後也不太可能改變他持有股份公司的所有權結構，其透過位於內華達州雷諾（Reno）的家族信託，控制福斯公司（Fox Corp）與新聞集團（News Corp）這兩家公司持有每家公司約40%的有表決權股份，身價超過200億美元（約合新台幣6037億元）。

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