軍情動態》日本「大鯨級」潛艦2號艦 「白鯨號」正式服役

海上自衛隊潛艦「白鯨號」正式投入服役，該潛艦將部署在廣島縣吳市的吳基地。（圖擷自Wiki）

2023/03/21 10:53

〔即時新聞／綜合報導〕在日本神戶市中央區的川崎重工業公司神戶工廠，昨（20日）舉行了海上自衛隊潛艦「白鯨號」的交付儀式，以及標誌進入自衛隊編制的自衛艦旗授予儀式，正式投入服役，該潛艦將部署在廣島縣吳市的吳基地。

據《共同社》報導，防衛省事務次官鈴木敦夫和川崎重工社長橋本康彥交接了交付書，船員隨著海自樂隊的演奏登上了潛艇，鈴木提及北韓局勢和俄烏衝突，指出日本的安全保障環境處於戰後最緊迫的狀況，盼「大家引領具有傳統的我國潛艇部隊」。

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「白鯨號」排水量約3000噸，為「大鯨級」潛艦2號艦，全長84公尺，9.1公尺，是日本國內最大級別潛艦，「白鯨號」的匿蹤性能提升，降低被敵人偵測到的機率，並裝載鋰離子電池延長潛航時間，可搭載約70名船員，建造費用約720億日幣（約新台幣180億元）。

「白鯨號」潛艦性能諸元：

艦體：全長84.0公尺、全寬9.1公尺

排水量：3000噸

速度：潛行極速：約20.0節

自持力：水下連續潛航至少3週（4節～5節）

搭載人員：70名

武裝：533mm魚雷管六具、18型魚雷、UGM-84 魚叉反艦飛彈

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