為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    軍情動態》日本「大鯨級」潛艦2號艦 「白鯨號」正式服役

    海上自衛隊潛艦「白鯨號」正式投入服役，該潛艦將部署在廣島縣吳市的吳基地。（圖擷自Wiki）

    海上自衛隊潛艦「白鯨號」正式投入服役，該潛艦將部署在廣島縣吳市的吳基地。（圖擷自Wiki）

    2023/03/21 10:53

    〔即時新聞／綜合報導〕在日本神戶市中央區的川崎重工業公司神戶工廠，昨（20日）舉行了海上自衛隊潛艦「白鯨號」的交付儀式，以及標誌進入自衛隊編制的自衛艦旗授予儀式，正式投入服役，該潛艦將部署在廣島縣吳市的吳基地。

    據《共同社》報導，防衛省事務次官鈴木敦夫和川崎重工社長橋本康彥交接了交付書，船員隨著海自樂隊的演奏登上了潛艇，鈴木提及北韓局勢和俄烏衝突，指出日本的安全保障環境處於戰後最緊迫的狀況，盼「大家引領具有傳統的我國潛艇部隊」。

    「白鯨號」排水量約3000噸，為「大鯨級」潛艦2號艦，全長84公尺，9.1公尺，是日本國內最大級別潛艦，「白鯨號」的匿蹤性能提升，降低被敵人偵測到的機率，並裝載鋰離子電池延長潛航時間，可搭載約70名船員，建造費用約720億日幣（約新台幣180億元）。

    「白鯨號」潛艦性能諸元：

    艦體：全長84.0公尺、全寬9.1公尺

    排水量：3000噸

    速度：潛行極速：約20.0節

    自持力：水下連續潛航至少3週（4節～5節）

    搭載人員：70名

    武裝：533mm魚雷管六具、18型魚雷、UGM-84 魚叉反艦飛彈

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    軍情動態》日本自衛隊F-15戰機 衝出跑道飛行員平安
    2023/03/07 12:02

    軍情動態》日本自衛隊F-15戰機 衝出跑道飛行員平安
    強化禦敵能力 日本計劃向美採購400枚戰斧飛彈
    2023/02/27 21:26

    強化禦敵能力 日本計劃向美採購400枚戰斧飛彈

    三菱電機匠心獻禮 買變頻空調再送好禮
    軍情動態》儲存各式長程飛彈 日本將新建4座大型彈藥庫
    2023/02/15 13:42

    軍情動態》儲存各式長程飛彈 日本將新建4座大型彈藥庫
    嚇阻中國+防衛第一島鏈 美國擬在日本部署中程飛彈
    2023/02/05 18:28

    嚇阻中國+防衛第一島鏈 美國擬在日本部署中程飛彈

    低波動穩配息 富坦穩月收基金績效強
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播