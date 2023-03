習近平會晤普廷 烏國重申：和平計畫需以俄軍完全撤離為前提

2023/03/21 13:05

〔即時新聞/綜合報導〕中國領導人習近平20日赴俄羅斯與總統普廷會晤之際,烏克蘭外交部發言人尼柯蘭科(Oleg Nikolenko)於社群平台發文重申,中國提出的任何和平計畫,都必須以俄軍完全撤離烏克蘭領土為前提。

中國政府於上月24日發表政治解決烏克蘭危機的12點立場,呼籲各界停火和談、解決人道危機、維護核安以及減少戰略風險,並主張摒棄冷戰思維,疑似暗喻美國與北大西洋公約組織(NATO),對此白宮表示,對於中國拋出的「烏克蘭和平計畫」抱持懷疑態度,認為對俄羅斯有益。

請繼續往下閱讀...

烏克蘭外交部發言人尼柯蘭科20日於推特發文重申,「根據國際法和聯合國憲章,俄軍應從烏克蘭領土上撤出或投降,對於中國提出的任何和平計畫,皆必須以確保俄軍從所有烏克蘭領土撤出為前提。」

針對習近平20日赴俄與普廷會面,尼柯蘭科說:「烏國持續密切關心這場會面,我們希望北京政權能影響莫斯科結束這場戰爭。」

????????????????visit. The formula for the successful implementation of China’s “Peace Plan”. The first and major point is the capitulation or withdrawal of the russian occupation troops from ???????? territory in accordance with the norms of international law and the UN Charter.