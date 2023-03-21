為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    習近平會晤普廷 烏國重申：和平計畫需以俄軍完全撤離為前提

    烏克蘭外交部發言人尼柯蘭科（見圖）發文重申，中國提出的任何和平計畫，都必須以俄軍完全撤離烏克蘭領土為前提。（路透）

    烏克蘭外交部發言人尼柯蘭科（見圖）發文重申，中國提出的任何和平計畫，都必須以俄軍完全撤離烏克蘭領土為前提。（路透）

    2023/03/21 13:05

    〔即時新聞／綜合報導〕中國領導人習近平20日赴俄羅斯與總統普廷會晤之際，烏克蘭外交部發言人尼柯蘭科（Oleg Nikolenko）於社群平台發文重申，中國提出的任何和平計畫，都必須以俄軍完全撤離烏克蘭領土為前提。

    中國政府於上月24日發表政治解決烏克蘭危機的12點立場，呼籲各界停火和談、解決人道危機、維護核安以及減少戰略風險，並主張摒棄冷戰思維，疑似暗喻美國與北大西洋公約組織（NATO），對此白宮表示，對於中國拋出的「烏克蘭和平計畫」抱持懷疑態度，認為對俄羅斯有益。

    烏克蘭外交部發言人尼柯蘭科20日於推特發文重申，「根據國際法和聯合國憲章，俄軍應從烏克蘭領土上撤出或投降，對於中國提出的任何和平計畫，皆必須以確保俄軍從所有烏克蘭領土撤出為前提。」

    針對習近平20日赴俄與普廷會面，尼柯蘭科說：「烏國持續密切關心這場會面，我們希望北京政權能影響莫斯科結束這場戰爭。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    俄軍進逼頓內茨克州北部小城 恐成為下一個巴赫姆特
    2023/03/21 11:38

    俄軍進逼頓內茨克州北部小城 恐成為下一個巴赫姆特
    願調停烏戰! 中12點聲明 西方吐槽
    2023/02/25 05:30

    願調停烏戰! 中12點聲明 西方吐槽

    三菱電機匠心獻禮 買變頻空調再送好禮
    G20落幕聯合聲明要求俄無條件撤軍 各國拒與俄外長合影缺大合照
    2022/11/16 17:30

    G20落幕聯合聲明要求俄無條件撤軍 各國拒與俄外長合影缺大合照
    俄軍全面進犯！烏克蘭外交部砲轟：「主權」及「領土完整」的攻擊
    2022/02/24 16:30

    俄軍全面進犯！烏克蘭外交部砲轟：「主權」及「領土完整」的攻擊

    低波動穩配息 富坦穩月收基金績效強
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播