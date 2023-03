美國務院報告：印度正發生重大人權問題

美人權報告指出,在印度總理莫迪、印度人民黨領導下,該國的人權狀況正持續惡化。圖為莫迪1月31日在新德里舉行記者會。(路透)

2023/03/21 10:37

〔即時新聞/綜合報導〕美國國務院20日發佈一份年度人權報告,稱印度正發生「重大人權問題」,有明顯侵犯人權行為,包括針對宗教少數群體、政治異議人士、記者等。

據《路透》報導,美國國務卿佈林肯(Antony Blinken)20日表示,近一年內的調查結果顯示,印度政府、警察、監獄官員侵犯人權的情況大幅增加。美國政府罕見公開譴責印度的人權問題。

請繼續往下閱讀...

由於兩國密切的經濟往來,加上美國聯手印度、對抗中國的需求日增,美國近年鮮少對印度提出批評。印度政府駁斥了所有指控,強調其政策旨在促進社區平等發展。

印度的重大人權問題,包括政府任意進行「法外處決」(extrajudicial killings);警察及監獄官員實施酷刑,或以殘忍、不人道、有辱人格的方式對待人犯;大量因政治意識被當局拘留的政治犯;以及對記者不正當的逮捕或起訴。

近年在印度總理莫迪、印度人民黨(Bharatiya Janata Party)領導下,該國的人權狀況正持續惡化。多位人權觀察家表示,印度政府的政策和行動「明顯針對穆斯林」;莫迪的批評者則表示,印度人民黨正倡導「印度教民族主義」,自其2014年上台以來,助長了該國的宗教分化問題。

聯合國人權事務高級專員辦事處(Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights)稱,印度2019年通過的公民法,對穆斯林有「根本的歧視性」;印度政府甚至立法挑戰受憲法保護的「信仰自由權」;並在2019年,撤銷穆斯林占多數的喀什米爾邦之自治地位。

2022年,印度當局在該國部分地區,大規模拆除穆斯林擁有的店鋪和房產。批評人士認為,拆除行動目的是恐嚇該國2億穆斯林人口。政府則為拆遷辯護,稱是正當執法程序。

20日發佈的美國人權報告補充,「人權活動人士指出,印度政府涉嫌濫捕來自穆斯林社區的批評者,並使用推土機摧毀他們的家園和生計,且未經過正當司法程序」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法