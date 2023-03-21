美國務院報告：印度正發生重大人權問題

美人權報告指出，在印度總理莫迪、印度人民黨領導下，該國的人權狀況正持續惡化。圖為莫迪1月31日在新德里舉行記者會。（路透）

2023/03/21 10:37

〔即時新聞／綜合報導〕美國國務院20日發佈一份年度人權報告，稱印度正發生「重大人權問題」，有明顯侵犯人權行為，包括針對宗教少數群體、政治異議人士、記者等。

據《路透》報導，美國國務卿佈林肯（Antony Blinken）20日表示，近一年內的調查結果顯示，印度政府、警察、監獄官員侵犯人權的情況大幅增加。美國政府罕見公開譴責印度的人權問題。

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由於兩國密切的經濟往來，加上美國聯手印度、對抗中國的需求日增，美國近年鮮少對印度提出批評。印度政府駁斥了所有指控，強調其政策旨在促進社區平等發展。

印度的重大人權問題，包括政府任意進行「法外處決」（extrajudicial killings）；警察及監獄官員實施酷刑，或以殘忍、不人道、有辱人格的方式對待人犯；大量因政治意識被當局拘留的政治犯；以及對記者不正當的逮捕或起訴。

近年在印度總理莫迪、印度人民黨（Bharatiya Janata Party）領導下，該國的人權狀況正持續惡化。多位人權觀察家表示，印度政府的政策和行動「明顯針對穆斯林」；莫迪的批評者則表示，印度人民黨正倡導「印度教民族主義」，自其2014年上台以來，助長了該國的宗教分化問題。

聯合國人權事務高級專員辦事處（Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights）稱，印度2019年通過的公民法，對穆斯林有「根本的歧視性」；印度政府甚至立法挑戰受憲法保護的「信仰自由權」；並在2019年，撤銷穆斯林占多數的喀什米爾邦之自治地位。

2022年，印度當局在該國部分地區，大規模拆除穆斯林擁有的店鋪和房產。批評人士認為，拆除行動目的是恐嚇該國2億穆斯林人口。政府則為拆遷辯護，稱是正當執法程序。

20日發佈的美國人權報告補充，「人權活動人士指出，印度政府涉嫌濫捕來自穆斯林社區的批評者，並使用推土機摧毀他們的家園和生計，且未經過正當司法程序」。

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