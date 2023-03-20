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    泰國解散眾院5月大選 前總理塔克辛么女支持率海放政變軍頭

    泰國前總理塔克辛的么女貝東丹（Paetongtarn Shinawatra），聲勢一路領先，是下任總理熱門人選。（美聯社）

    泰國前總理塔克辛的么女貝東丹（Paetongtarn Shinawatra），聲勢一路領先，是下任總理熱門人選。（美聯社）

    2023/03/20 20:49

    〔編譯陳成良／綜合報導〕泰國王室公報20日刊登公文，宣布解散國會眾議院，為5月的大選鋪路。眾議院解散後，45天到60天內必須舉行眾議員選舉，選舉委員會將決定5月7日或是14日為投票日。

    最新民意調查顯示，前總理暨億萬富豪塔克辛的么女、為泰黨（Pheu Thai Party）總理候選人貝東丹（Paetongtarn Shinawatra），仍是下任總理首選，支持率是最接近對手、現任總理帕拉育的兩倍多。

    貝東丹支持率繼續高踞首位，優勢更進一步拋離帕拉育，支持率較上次調查，躍升10個百分點，至超過3成8；將代表新政黨「泰國人團結建國黨」尋求連任的帕拉育，則以1成5支持率，排在第3。另一反對黨、前進黨黨魁披塔以0.1個百分點，略勝帕拉育，位居第2。

    68歲的帕拉育（Prayut Chan-o-cha）於2014年在政變中上台，然而，根據憲法法院的一項裁決，在達到8年任期限制之前，他只能再任職2年。帕拉育在民調中持續落後於貝東丹。

    政治觀察家認為，為泰黨正朝眾院最大黨的目標挺進，但很可能無法單獨執政，只能與其他政黨合組聯合政府。

    36歲的貝丹東聲勢持續看漲。自2001年以來，與億萬富豪塔克辛家族有關的政黨，在每次選舉中都贏得最多席位。他們也一再被趕下台，貝東丹的姑姑、前總理盈拉（Yingluck Shinawatra）2014年因法院判決被迫下台，貝丹東的父親塔克辛在2006年因軍事政變被趕下台，塔克辛與盈拉這對兄妹，目前過著流亡生活。

    塔克辛家族為保皇派軍方勢力所厭惡，但在泰國北部和東北部的農村地區仍然非常受歡迎。

    泰國現任總理帕拉育民調屈居第3。（歐新社）

    泰國現任總理帕拉育民調屈居第3。（歐新社）

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