全球緝捕普廷！ICC：123個成員國都有義務

俄國總統普廷19日「視察」烏東港市馬立波，並到當地新建住宅區參觀一間公寓。（法新社）

2023/03/20 16:06

〔編譯陳成良／綜合報導〕國際刑事法院（ICC）17日對俄羅斯總統普廷，以及1名主管兒童權益的俄國官員發出逮捕令，並指控2人參與強擄烏克蘭孩童等戰爭罪行；這也使普廷成為第3位遭ICC下達逮捕令的國家領袖。ICC院長霍夫曼斯基（Piotr Hofmański ）強調，ICC的123個成員國都有義務執行逮捕令，普廷在全世界3分之2的地區將無法避免被逮捕！

在霍夫曼斯基表態後，德國政府開第一槍，德國司法部長布什曼（Marco Buschmann）已表明，若普廷踏進德國領土，將遵照ICC的規定並執行逮捕令；此外，南非總統拉瑪佛沙發言人19日也表示，南非明瞭自己的法律義務。

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ICC聲明指出，普廷涉嫌直接或間接非法轉移烏克蘭兒童，以及未能切實管理犯下上述罪行的平民和軍隊部下。這也是自去年2月烏克蘭戰爭爆發至今，ICC首次將俄羅斯最高層領導人指定為嫌疑人，同時也是繼以「30年鐵腕統治」惡名昭彰的前蘇丹總統巴席爾（Omar al-Bashir）和利比亞獨裁者格達費（Muammar Gaddafi）之後，ICC第3次對現任國家元首發布逮捕令。

ICC成立於2002年，旨在對犯下種族滅絕罪（genocide）和戰爭罪等重大國際性罪行的個人實施處罰。但對於俄羅斯這樣的ICC非成員國不具司法權，因此一直被指現實中難以逮捕、刑拘俄羅斯人士，但如果普廷訪問ICC成員國，可能會被逮捕並移交給ICC，此舉可能會深化俄羅斯的外交孤立。

擔任ICC所長的首爾大學名譽教授宋相現接受南韓《朝鮮日報》採訪時表示，ICC發布的逮捕令不受時效限制，普廷行動半徑變小，將感到不小的壓力，「普廷如同因政變遭到驅逐，被蘇丹政府決定移交給ICC的前總統巴席爾一樣，如果政治不穩定，他隨時可能被逮捕。」

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