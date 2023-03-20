影片曝光！ 烏克蘭國造自殺無人機 轟爆俄軍15億元防空系統

TOR-M2全天候戰術地對空防空飛彈系統，單價2500萬美元（約新台幣7.6億元）。（取自俄羅斯國防部）

2023/03/20 15:20

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭戰爭持續中，烏克蘭無人機在戰爭期間大顯神威，烏軍釋出一段影片，顯示烏克蘭國造RAM II自殺無人機精準摧毀2套俄軍TOR-M2（道爾-M2）防空飛彈系統，價值高達5000萬美元（約新台幣15.2億元）!

烏克蘭軍聞媒體《國防快車》（Defence Express）19日報導，影片顯示，烏軍空中偵察機於3月15日在烏克蘭南部的札波羅熱（Zaporizhzhia）作戰方向首先發現了一輛TOR-M2。然後，在對付這個俄軍防空系統的同時，又發現發現了另一輛TOR-M2，並派出另一架RAM II出擊，先後將它們摧毀。

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報導中提到，一輛Tor-M2的估價約為2500萬美元（約新台幣7.6億元）。

Tor-M2全天候戰術地對空防空飛彈系統，可搭載16枚9M338K單級固體燃料飛彈，具有更高的目標交戰範圍和準確性，並減輕重量和尺寸，最大飛行距離為16公里，速度約1000公尺/秒，可打擊高度約1萬公尺的空中目標。

烏克蘭的RAM II自殺式無人機是該國民間廠商DeViRo研發，在其Leleka-100偵察無人機系統的基礎上開發，全重約8公斤，其中包括3公斤炸藥，可在空中停留約55分鐘，最大飛行距離60公里，並在最遠30公里的距離內跟蹤、狙擊目標，精準度在1公尺之內，可攜帶反戰車砲彈、溫壓彈及高爆彈等3種彈藥。

俄軍TOR-M2防空飛彈系統，遭到烏軍自殺無人機擊中。（翻攝自影片）

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