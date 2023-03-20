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    邁阿密海灘市春假爆2槍案2死 市長祭出宵禁

    佛羅里達州邁阿密海灘市春假爆出2槍案，當局祭出宵禁。（美聯社）

    佛羅里達州邁阿密海灘市春假爆出2槍案，當局祭出宵禁。（美聯社）

    2023/03/20 13:39

    〔即時新聞／綜合報導〕美國大學生正值春假，佛羅里達州邁阿密海灘市（The City of Miami Beach）又湧入大量遊客，當局19日緊急宣布，因連續發生2起槍案造成2死，當局宣告，當晚南海灘區實施午夜宵禁，另外本週24日至27日也研擬實施宵禁。

    綜合外媒報導，邁阿密海灘市南海灘區以豐富夜生活聞名，每逢春假都湧入大量遊客，當局已經連續3年在春假期間實施宵禁，邁阿密海灘市長蓋爾伯（Dan Gelber）昨拍影片說，這座城市並不喜歡春假，太吵太亂太難管了，儘管大量警察巡邏，許多活動大家很忙碌，但是大量人潮、大量槍枝仍舊有潛在問題。

    邁阿密海灘警察局稱，今年宵禁主因是17日、19日2起槍案造成2死。任何人若違反宵禁，將被逮捕並以刑事起訴。

    另外，市府也取消魯姆斯公園海灘（Lummus Park Beach）24日至26日活動，並於今日開會討論24日至27日是否實施宵禁。

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