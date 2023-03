邁阿密海灘市春假爆2槍案2死 市長祭出宵禁

2023/03/20 13:39

〔即時新聞/綜合報導〕美國大學生正值春假,佛羅里達州邁阿密海灘市(The City of Miami Beach)又湧入大量遊客,當局19日緊急宣布,因連續發生2起槍案造成2死,當局宣告,當晚南海灘區實施午夜宵禁,另外本週24日至27日也研擬實施宵禁。

綜合外媒報導,邁阿密海灘市南海灘區以豐富夜生活聞名,每逢春假都湧入大量遊客,當局已經連續3年在春假期間實施宵禁,邁阿密海灘市長蓋爾伯(Dan Gelber)昨拍影片說,這座城市並不喜歡春假,太吵太亂太難管了,儘管大量警察巡邏,許多活動大家很忙碌,但是大量人潮、大量槍枝仍舊有潛在問題。

請繼續往下閱讀...

邁阿密海灘警察局稱,今年宵禁主因是17日、19日2起槍案造成2死。任何人若違反宵禁,將被逮捕並以刑事起訴。

另外,市府也取消魯姆斯公園海灘(Lummus Park Beach)24日至26日活動,並於今日開會討論24日至27日是否實施宵禁。

Remember I posted on my last tweet a video on South beach/ Miami Beach of a black man being shot down? Here is another one. To all tourist don’t go to that shit hole part of town specially with kids.. pic.twitter.com/8i0nvnN66l