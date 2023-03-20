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    復交在即 沙烏地阿拉伯國王邀請伊朗總統來訪

    準備復交的伊朗與沙烏地阿拉伯的代表10日在中國北京與中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅（中）合影。（路透）

    準備復交的伊朗與沙烏地阿拉伯的代表10日在中國北京與中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅（中）合影。（路透）

    2023/03/20 00:09

    〔編譯張沛元／綜合報導〕伊朗一名官員19日表示，沙烏地阿拉伯國王沙爾曼（King Salman bin Abdulaziz Al Saud）已邀請伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）出訪沙國首都利雅德。

    伊朗總統辦公室政治顧問賈姆西迪（Mohammad Jamshidi）在推特上寫道，沙爾曼國王已在一封樂見兩國準備復交的信函中，對萊希發出來訪邀請。賈姆西迪說，萊希「歡迎」此一邀請，但他在推文中並未提及出訪的時間範圍。

    沙國政府新聞辦公室並未立即回應置評要求。沙國官媒亦未報導有此信件。

    在中國的撮合斡旋下，伊、沙兩國本月10日宣布同意恢復外交關係，將在2個月內重啟大使館與重新互派使節團。伊、沙皆為信奉伊斯蘭教的國家，但伊朗多為什葉派穆斯林，沙國則以遜尼派為主；兩國因數年前沙國處決知名什葉派教士尼姆（Nimr al-Nimr）而鬧翻，最後導致斷交。

    同日，伊朗外長艾密拉多拉安（Hossein Amirabdollahian）在德黑蘭的記者會上就伊、沙復交準備工作最新發展表示，伊朗針對伊、沙外長會議的地點提出3個建議，但他並未透露是哪3個地點，亦未說明會議將在何時舉行，僅稱伊朗同意舉行此等會議。

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