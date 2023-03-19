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    養女兒40年才從血型驚覺「不是親生」 法院判醫院賠351萬元

    南韓一對夫妻養育女兒長達40年，沒想到在近日透過血型推論才得知原來「女兒根本不是親生女兒。」夫妻倆氣憤告上法院，而法院在近日做出判定醫院須賠償1.5億韓元。嬰兒示意圖，圖與新聞事件無關。（法新社）

    南韓一對夫妻養育女兒長達40年，沒想到在近日透過血型推論才得知原來「女兒根本不是親生女兒。」夫妻倆氣憤告上法院，而法院在近日做出判定醫院須賠償1.5億韓元。嬰兒示意圖，圖與新聞事件無關。（法新社）

    2023/03/19 22:25

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓一對夫妻因婦產科的過失，錯將他人女兒視為親生女兒，並養育長達40年，沒想到在近日透過血型推論才得知原來「女兒根本不是親生女兒。」夫妻倆氣憤告上法院，而法院在近日做出判定，判處醫院須賠償1.5億韓元（約新台幣351萬元）。

    根據《韓聯社》報導，1980年，南韓一對夫妻在京畿道水原市的某間婦產科醫院生下一名女兒，夫妻倆帶著女兒出院養育至今已長達40年。沒想到在去年4月透過血型推論才得知，按照父母親的血型推斷，女兒幾乎不可能是自己所親生。

    於是夫妻倆與女兒立即進行了基因檢測以確認親子關係，結果出爐後確認女兒並非親生女兒，兩者之間並無親子關係。夫妻倆推斷當年親生女兒應是在當時的婦產科醫院就遭失誤調包，卻未被任何人發現，他們也向婦產科詢問情況，沒想到卻因事情早已過去40年，醫院早已刪除當時的病例，而夫妻倆也無法得知自己「真正的」親生女兒究竟是誰。

    夫妻倆氣憤告上法院，向婦產科醫院院長提出了損害賠償要求。而在昨日（18日），首爾西部地方法院的法官金珍熙（김진희）認為，雖目前無任何證據證明醫院誤調胎兒，不過孩子在成長過程中與其他孩子被調換的可能性很小，並稱「將非親生子女交給該對夫婦撫養，是被告、或是被告所雇用護理師的疏失，因此醫院有義務賠償其損失。」因此判定夫妻倆勝訴，醫院需賠償1.5億韓元。

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