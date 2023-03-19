為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    軍情動態》這不是F-22！土耳其五代戰機「TF-X」首亮相

    土耳其航空航太工業（TAI）打造的第五代隱形戰機「TF-X」原型機於近日登場。（圖擷取自Ismail Demir推特）

    土耳其航空航太工業（TAI）打造的第五代隱形戰機「TF-X」原型機於近日登場。（圖擷取自Ismail Demir推特）

    2023/03/19 21:11

    〔即時新聞／綜合報導〕土耳其因在2021年遭美國逐出F-35戰機的合夥計畫，於是致力於研發自家的第五代隱形戰機「TF-X」，近日由土耳其航空航太工業（TAI）打造的TF-X原型機首度登場，最快將於今年首飛。

    美國網媒《The Drive》軍武專欄「戰區」（The War Zone）17日報導，土耳其國家國防工業局（SSB）局長德米爾（Ismail Demir）在推特上發布一組TF-X原型機照片，可見TF-X已在跑道上進行滑行測試，預計今年就能首飛。

    報導指出，本次曝光的TF-X原型機在外觀與氣動佈局上相似於美國的F-22猛禽戰機，不過其大小明顯小於F-22。TF-X原型機在機首處則安裝了一具類似美國F-35戰機的光電瞄準系統（EOTS），但目前仍不清楚其是紅外線追蹤裝置（IRST）或有其他用途。

    而在最關鍵的引擎部分，報導認為TF-X原型機可能採用了兩具經美國授權生產的通用電氣「F110」渦扇發動機，但由於近年美國與土耳其關係不佳，TF-X也可能採用先以F110過渡，後續型號改安裝國產發動機的方式，以達到完全的國機國造。

    TF-X原型機在機首處安裝了一具類似美國F-35戰機的光電瞄準系統（EOTS）。（圖擷取自Ismail Demir推特）

    TF-X原型機在機首處安裝了一具類似美國F-35戰機的光電瞄準系統（EOTS）。（圖擷取自Ismail Demir推特）

    TF-X原型機可能採用兩具經美國授權生產的通用電氣「F110」渦扇發動機。（圖擷取自Ismail Demir推特）

    TF-X原型機可能採用兩具經美國授權生產的通用電氣「F110」渦扇發動機。（圖擷取自Ismail Demir推特）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    軍情動態》補援烏裝備空缺 英陸軍購14輛「弓箭手」自走砲
    2023/03/19 19:58

    軍情動態》補援烏裝備空缺 英陸軍購14輛「弓箭手」自走砲
    軍情動態》加強島嶼防禦 日本陸自再增購150輛「16式機動戰鬥車」
    2023/03/19 19:32

    軍情動態》加強島嶼防禦 日本陸自再增購150輛「16式機動戰鬥車」
    土總統同意！芬蘭加入北約 剩匈牙利未點頭
    2023/03/19 05:30

    土總統同意！芬蘭加入北約 剩匈牙利未點頭
    土耳其總統同意 芬蘭加入北約還剩最後一關
    2023/03/18 08:55

    土耳其總統同意 芬蘭加入北約還剩最後一關
    土耳其放行芬蘭入北約 艾多根：瑞典再等等
    2023/03/17 23:17

    土耳其放行芬蘭入北約 艾多根：瑞典再等等
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播