軍情動態》這不是F-22！土耳其五代戰機「TF-X」首亮相

土耳其航空航太工業（TAI）打造的第五代隱形戰機「TF-X」原型機於近日登場。（圖擷取自Ismail Demir推特）

2023/03/19 21:11

〔即時新聞／綜合報導〕土耳其因在2021年遭美國逐出F-35戰機的合夥計畫，於是致力於研發自家的第五代隱形戰機「TF-X」，近日由土耳其航空航太工業（TAI）打造的TF-X原型機首度登場，最快將於今年首飛。

美國網媒《The Drive》軍武專欄「戰區」（The War Zone）17日報導，土耳其國家國防工業局（SSB）局長德米爾（Ismail Demir）在推特上發布一組TF-X原型機照片，可見TF-X已在跑道上進行滑行測試，預計今年就能首飛。

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報導指出，本次曝光的TF-X原型機在外觀與氣動佈局上相似於美國的F-22猛禽戰機，不過其大小明顯小於F-22。TF-X原型機在機首處則安裝了一具類似美國F-35戰機的光電瞄準系統（EOTS），但目前仍不清楚其是紅外線追蹤裝置（IRST）或有其他用途。

而在最關鍵的引擎部分，報導認為TF-X原型機可能採用了兩具經美國授權生產的通用電氣「F110」渦扇發動機，但由於近年美國與土耳其關係不佳，TF-X也可能採用先以F110過渡，後續型號改安裝國產發動機的方式，以達到完全的國機國造。

Şehitlerimizin aziz hatırasına! ????????



Milli Muharip Uçak’ımızı 18 Mart’ta hangardan çıkaracağız demiştik.



Uçağımız bugün pistin başında!



Cumhurbaşkanımız Sn. @RTErdogan’ın liderliğinde inşallah gök vatanımızda süzülmesine de şahit olacağız.@TUSAS_TR pic.twitter.com/cWz3q8APTl — Ismail Demir （@IsmailDemirSSB） March 17, 2023

TF-X原型機在機首處安裝了一具類似美國F-35戰機的光電瞄準系統（EOTS）。（圖擷取自Ismail Demir推特）

TF-X原型機可能採用兩具經美國授權生產的通用電氣「F110」渦扇發動機。（圖擷取自Ismail Demir推特）

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