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    軍情動態》補援烏裝備空缺 英陸軍購14輛「弓箭手」自走砲

    英國國防部近日宣布，將為英國陸軍購買14輛「弓箭手」車載榴砲系統，以填補軍援烏克蘭帶來的裝備空缺。（圖擷取自BAE官網）

    英國國防部近日宣布，將為英國陸軍購買14輛「弓箭手」車載榴砲系統，以填補軍援烏克蘭帶來的裝備空缺。（圖擷取自BAE官網）

    2023/03/19 19:58

    〔即時新聞／綜合報導〕英國在俄烏戰爭期間多次軍援烏克蘭武器，但自家軍隊也因軍援而面臨裝備不足問題。英國國防部近日則宣布，將為英國陸軍購買14輛「弓箭手」車載榴砲系統（Archer Artillery System），填補軍援烏克蘭帶來的裝備空缺。

    軍聞媒體《Defence Blog》17日報導，英國國防部宣布，將購買14輛「弓箭手」車載榴砲系統供英國陸軍使用，以填補軍援烏克蘭的32輛「AS90」自行榴彈砲空缺。這批「弓箭手」將在明年4月正式服役。

    英國於1月初提供烏克蘭14四輛「挑戰者二型」（Challenger2）主戰車時，也宣布提供32輛「AS90」自行榴彈砲，為烏軍砲兵部隊增添戰力。

    根據「弓箭手」生產商貝宜系統公司（BAE Systems）指出，「弓箭手」裝備一門全自動155公厘52倍徑榴砲，射速高達每分鐘8發。其也具備高度機動性，可在接收攻擊命令後一分鐘內完成開火與轉移陣地，避免遭敵方還擊，提升組員生還能力。

    「弓箭手」採全自動化的彈藥裝填作業與火砲射擊程序，由駕駛在內的3名車組員於駕駛艙內遙控發射，必要時甚至能由單人操作。在發射傳統砲彈時，最大射程可達40公里，若使用如XM-982神劍（Excalibur）等精確導引彈藥則可達到50公里的射程。

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