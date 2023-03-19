CNN：普廷的「中國願望清單」恐是一廂情願

習近平20日出訪俄羅斯，CNN報導，普廷希望從中國獲得武器、彈藥、高科技產品及雙方進行更多貿易等，但中國在自身考量下，普廷的「中國願望清單」可能只是一廂情願。（路透）

2023/03/19 18:19

〔中央社〕中國國家主席習近平20日出訪俄羅斯，CNN報導，俄羅斯普廷希望從中國獲得武器、彈藥、高科技產品及雙方進行更多貿易等，但中國在自身考量下，普廷的「中國願望清單」可能只是一廂情願。

美國有線電視新聞網（CNN）18日報導形容，普廷（Vladimir Putin）邀請了他國際上的「最好朋友」習近平到訪俄羅斯，對習近平而言這也是一次高調的外訪，因為是他3連任國家主席後首次外訪。

請繼續往下閱讀...

報導指出，俄羅斯入侵烏克蘭一年後，未能實現普廷要對烏克蘭「去納粹化和非軍事化」目標，俄軍正在消耗軍事裝備、彈藥和人員，俄羅斯已向北韓和伊朗尋求獲得武器和無人機。但如果能從中國獲得更多武器、彈藥和無人機，將是普廷的重大勝利。

但普廷這個願望，可能很難向中國推銷。

報導指出，美國聲稱北京正在考慮向俄提供軍事援助，但到目前為止，美國表示沒有跡象表明中國已決定採取這行動。

中國迄今在協助普廷上尋求平衡，沒有公開譴責俄侵烏，並指西方國家挑釁俄羅斯，同時加強與俄的貿易，卻又沒有向俄提供武器。

報導又表示，正當普廷似乎決心在烏克蘭打到底，但習近平試圖想推動中國此前發布的「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」文件，當中的12項包括支持盡快恢復直接對話，最終達成全面停火。

中國外交部日前回應有關習近平訪俄時表示，習近平此次訪俄是為了「和平」而去，中方的主張歸結一句話，即勸和促談。

同一時間習近平又向烏克蘭示好，允許中國外交部長與烏克蘭外長通話，敦促進行和平談判。習近平會見普京後是否會與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）會談也成為焦點。

報導表示，在關鍵的領土主權問題上，中國一直嘗試取得平衡，不批評俄羅斯侵犯烏克蘭主權，同時重申必須維護所有國家的主權和領土完整。

中國雖然曾表達聲援普廷，但沒有公開表示完全支持俄侵烏；普廷此前針對烏克蘭問題向西方國家發出核戰警告後，中國表示反對核戰。

報導指出，普廷將其他議題也放在中國願意清單上，包括俄羅斯面對西方國家制裁，阻止晶片及電子產品等出口俄國，切斷俄國獲得尖端科技的管道，打擊其軍事工業。

中國正好是這些零部件的生產大國，但中國是否會對俄出口相關產品處在兩難，因擔心相關中國企業會被西方國家制裁。

普廷也希望增加俄中貿易，中國渴望獲得俄羅斯石油的同時，俄羅斯要彌補西方停止進口其石油及天然氣的損失，將石油及天然氣賣給中國及印度，但卻要打折。

報導認為，普廷的「中國願望清單」可能最終是一廂情願。

習近平肯定對俄軍在戰場上步履蹣跚的表現感到沮喪，國際刑事法院日前對普廷發布逮捕令，對俄羅斯的戰略夥伴來說也是一種不安的跡象。

不過，普廷及習近平可能會毫無保留地同意一點，就是兩人都想結束二戰後由美國保證的「自由世界秩序」，挑戰美國的軍事及經濟霸權，中國想靜靜地對俄方在這場戰爭中勝利表示歡迎，以羞辱美國及烏克蘭的西方盟友。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法