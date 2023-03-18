中國「屠狗令」再起！全縣狗狗殺無赦 竟活活夾死裝袋

中國四川省最近又發生「屠狗事件」，有中國網友在社群平台發布影片，控訴四川雅安天全縣樂英鄉的政府將村民家的狗捕殺帶走。（擷取自影片）

2023/03/18 23:53

〔即時新聞／綜合報導〕中國四川省最近又發生「屠狗事件」，中國網友發影片控訴，四川雅安天全縣樂英鄉政府捕殺夾死村民家的狗，裝進袋子帶走，引發熱議。樂英鄉政府則回應，有村民被獾咬傷，感染狂犬病身亡，根據法規，村子3年內禁養狗，所有犬隻一律捕殺，他們有發相關告知書。

綜合中媒報導，網友在抖音連續發了兩支影片，標題寫著「村上的人趁主人沒在家，把兩隻四個月的小狗當場夾死，沒有任何通知」。影片顯示，有男子手持鐵夾，將居民拴在院子的狗狠狠夾住，狗不停掙扎，發出慘叫，隨後男子放開夾子，將狗裝進袋子帶離。

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據當地政府的工作人員說，「屠狗令」的是因為村內一名老婦被闖進家裡的獾咬到後不幸喪命，檢測出狂犬病，根據法規，當地所有犬隻都必須全面捕殺，並且3年內不得養狗。

愛國村1名村民小組組長指出，捕殺前，政府已經有提前通知了，每家每戶都發了宣傳單，提前和村民溝通。「目前已經捕殺了十多隻狗，按照上級指示，會繼續捕殺剩餘的犬隻」。

根據中國「四川省預防控制狂犬病條例」規定，狂犬病發生地點附近1到3公里範圍內，在3年內都將被確定為疫區，將進行「犬隻處理」並且不允許養狗。6年前，當地就有1名孕婦感染狂犬病喪命，當局直接大屠殺全鎮所有的狗。更早之前，四川政府也有為了解決「流浪狗問題」屠殺各村野狗的先例，在當時引起中國網友大論戰。

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