德國總理蕭茲訪日 盼兩國加深經濟與軍事關係

德國總理蕭茲與日本首相岸田文雄今日（18日）進行兩國在經貿與軍事上的會談。（法新社）

2023/03/18 19:08

〔即時新聞／綜合報導〕德國總理奧拉夫·蕭茲（Olaf Scholz）和日本首相岸田文雄今日（18日）在日本東京舉行了第一輪的政府磋商，希望能深化兩國在經濟面與軍事的連結，以利面對目前中國日漸增長的影響力和烏俄戰爭下的全球政治。

根據《美聯社》 報導，德國總理蕭茲與6位部長前往日本進行會談，目的重點之一為深化印太地區經濟和國家安全方面的合作，探討全球性問題，包括中國在推進其領海主張的強硬態度以及中方與俄羅斯建立的密切關係。

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對於此次會談，岸田文雄在會議開幕詞中表示「我相信政府磋商將是使日本和德國間合作更加緊密的跳板」。他也談到，會談的重點是經濟安全、印太地區、烏俄戰爭以及其他共同關心的問題。

兩國國防部長分別會晤，確認德國的武裝部隊將繼續參與印太地區的軍事行動，還有加強雙方軍事合作。日本注意到中國和北韓對周邊國家日漸升高的威脅性，日方一直在擴大除了主要盟友美國以外的軍事合作，並與澳洲、英國、歐洲和東南亞國家建立了夥伴關係。岸田政府去年通過了一項新的國安戰略，根據該戰略，日本正在部署遠程巡弋導彈，加強其軍事的反擊能力，而這項舉動大大打破了日本二戰後軍事僅自衛的原則。

去年，蕭茲在前往中國之前訪問了日本，強調德國與東京的經濟關係優先於北京。蕭茲正在推動德國貿易夥伴多元化，同時也公開反對德國與中國在經貿上完全脫鉤。

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