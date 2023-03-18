為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    日本距台灣最近飛彈部隊 彈藥今天運進石垣駐屯地

    防衛省今天將陸基反艦飛彈運入陸上自衛隊石垣駐屯地。（圖右，法新社）

    防衛省今天將陸基反艦飛彈運入陸上自衛隊石垣駐屯地。（圖右，法新社）

    2023/03/18 17:57

    〔中央社〕日本防衛省3月16日在冲繩縣石垣島上開設駐屯地，成為目前距台灣最近的飛彈部隊所在地，今天已將包括飛彈在內的彈藥運入。不過，反對民眾到場抗議，疾呼「勿讓島嶼成戰場」。

    日本朝日新聞、琉球放送（RBC）、讀賣新聞報導，防衛省今天將彈藥運入陸上自衛隊石垣駐屯地，研判這批彈藥可能包括12式陸基反艦飛彈及03式地對空飛彈等。

    日本政府2022年底決定延長12式陸基反艦飛彈射程，作為敵基地攻擊能力（反擊能力）。

    海上自衛隊大隅號運輸艦今天上午7時左右駛入石垣港，卸下約15輛載有彈藥的自衛隊車輛。這些車輛上午9時30分左右由島上公路駛往駐屯地。

    不過，反對部署的約30位民眾高喊「把飛彈帶回去」等抗議口號，幾名民眾有意阻擋車輛行進，遭到冲繩縣警方強制排除。

    石垣駐屯地的彈藥搬運作業完成後，作為自衛隊目前最靠近台灣的飛彈部隊運用體制即告完備。

    陸上自衛隊2016年3月及2019年3月，分別已在與那國島及宮古島開設駐屯地，石垣島也於今年3月新開設駐屯地。這些離島上常駐沿岸監視隊與警備隊等部隊，其中最大規模的宮古島駐屯地約有700名隊員駐守。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    應對台灣有事 日自衛隊將自製儲備士兵用血液
    2023/03/10 20:56

    應對台灣有事 日自衛隊將自製儲備士兵用血液
    86.2％日本民眾擔心捲入戰爭 創2009年以來新高
    2023/03/08 11:09

    86.2％日本民眾擔心捲入戰爭 創2009年以來新高

    高雄頂麻吉長期贊助寵物零食 守護搜救犬健康
    沖繩將展開「台灣有事」演習 先島群島每天運送2萬人避難
    2023/02/18 15:33

    沖繩將展開「台灣有事」演習 先島群島每天運送2萬人避難
    日本、北約加強安保合作 史托騰伯格批判中國軍擴威脅台灣
    2023/01/31 19:55

    日本、北約加強安保合作 史托騰伯格批判中國軍擴威脅台灣

    穩中求獲利 馮志源：特別股是資產安全氣囊
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播