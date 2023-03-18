勞力需求降低「排外」 居日逾3年外國人達4成創新高

面臨少子化及勞動力短缺的日本，近年對國際學生和勞工接受度愈來愈高，使得住在日本3年以上的外籍人士比例達4成，創下歷來新高。（法新社檔案照）

2023/03/18 17:00

〔編譯孫宇青／綜合報導〕《日經亞洲》（Nikkei Asia）18日報導，面臨少子化及勞動力短缺的日本，近年對國際學生和勞工接受度愈來愈高，使得住在日本3年以上的外籍人士比例達4成，創下歷來新高。

厚生勞動省轄下「國立社會保障暨人口問題研究所」研究員是川夕分析「出入國在留管理廳」數據後指出，日本政府並未明確定義何謂「長期居民」，但2016年來到日本的外籍人士中，有41.7％已在當地居住3年（含）以上，數據不包含旅遊、訪親等短期居留者。

請繼續往下閱讀...

此外，長期居日的外國人比例，1996年為28.8％，2006年則是32.3％，比例逐年上升。據了解，截至2022年10月，在日外籍勞工約有182萬人，為歷史新高。

國際學生畢業後選擇留在日本工作的比例，同樣持續上升，但還不到4成，反觀加拿大、德國等都因給予國際學生特殊待遇，留下的比例高達6成，且都待5年以上。這顯示，日方必須為國際學生在日謀職提供更多支援。

2010年透過政府計畫從蒙古來到東京一橋大學研讀國際關係的Erdenetogtokh Tuvshinbat，畢業後先在大型商社從事數據分析，而後創立新創企業Tab Solution，開發供外籍勞工尋找日本就業機會，以及協助聘用管理等各種軟體。

他說：「我想要以日本公司為基礎在全球擴展業務，日本是個住起來很舒服的地方。」他的公司共聘用20名員工，其中有半數曾是赴日求學的國際學生。

致力於招聘外籍人士的日本Global Power公司社長竹內幸一也表示，大概10年開始，日本的IT、觀光銷售及海外銷售等產業，對外籍勞工的需求直線上升，使得國際學生更容易找到工作。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法