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    俄羅斯陰謀顛覆摩爾多瓦 10年機密戰略計畫曝光

    俄羅斯密謀顛覆摩爾多瓦政府的機密文件曝光，阻止該國倒向西方，圖為摩爾多瓦首都基希涅夫（Chisinau）飄揚的國旗。（路透檔案照）

    俄羅斯密謀顛覆摩爾多瓦政府的機密文件曝光，阻止該國倒向西方，圖為摩爾多瓦首都基希涅夫（Chisinau）飄揚的國旗。（路透檔案照）

    2023/03/17 23:27

    〔編譯管淑平／綜合報〕美國有線電視新聞網（CNN）17日披露，俄羅斯情報機關「聯邦安全局（FSB）」有一份機密計畫，訂出顛覆烏克蘭鄰國摩爾多瓦的詳細方案，包括支持親俄團體，利用東正教教會以及威脅切斷天然氣供應等手段。

    這份文件由獨立媒體網VSquare、Frontstory，和摩爾多瓦RISE、瑞典《快報（Expressen）》、調查報導組織《檔案中心（Dossier Center）》、Yahoo News和波羅的海國家新聞網站Delfi等媒體聯盟率先取得並公佈。CNN瀏覽了完整的文件內容。

    報導指出，這份文件在2021年由聯邦安全局跨境合作署撰寫，標題定為「俄羅斯聯邦在摩爾多瓦共和國的戰略目標」，訂出一套10年戰略，要將摩爾多瓦納入俄羅斯的影響範圍下。

    這套祕密計畫顯然是要阻止這個前蘇聯加盟共和國倒向西方，與北大西洋公約組織（NATO）建立更緊密關係、申請加入歐盟。文件訂出的策略包括，要讓摩爾多瓦更依賴從俄羅斯進口天然氣，製造社會衝突，以及設法阻止該國在親俄分離地區「聶斯特河沿岸」（Transnistria）取得影響力。

    俄國列出顛覆摩爾多瓦的短、中、長期目標如：短期目標是「支持摩爾多瓦政治勢力提倡與俄國的建設性關係」、「使摩爾多瓦旨在讓聶斯特河沿岸的俄國駐軍撤除的倡議失敗」；中期目標包括「反對摩爾多瓦與北約的合作」，長期目標如「在摩爾多瓦政治、經濟菁英中建立穩定的親俄團體影響力」、「形成對北約的負面態度」。

    摩爾多瓦政府近日逮捕數名親俄份子以及設法滲透該國的「瓦格納」傭兵團體活動份子，烏克蘭和美國也都曾警告，俄羅斯正力圖推翻該國政府。俄國則指控烏克蘭計畫入侵、奪取聶斯特河沿岸地區。

    西方情報官員指出，俄國有這套策略並不令人意外，但是，或許是因摩爾多瓦親西方政府加強與美國、歐盟國家合作，促使俄國加速這項計畫。

    克里姆林宮發言人佩斯科夫被問到這份文件，表示「不知道有這樣的一套計畫，我不排除這又是一次造假」。

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