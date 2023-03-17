他從電視「學這招」買彩券 竟在3個月內爽中300萬

美國一名男子收看專門傳授「購買樂透策略」的電視節目後，花了將近90天「實測」，結果竟如願以償中了大獎10萬美金（約新台幣301萬）。示意圖，圖與新聞事件無關。（路透）

2023/03/17 16:10

即時新聞／綜合報導〕現代電視節目種類十分多元，不少觀眾藉此學到各種五花八門的知識。有一名美國男子在收看專門傳授「購買樂透策略」的電視節目後，從中獲得啟發，並花了將近90天「實測」，結果竟如願以償中了大獎10萬美金（約新台幣301萬）。

綜合外媒報導，這名中獎的男子受訪時透露，他是在看了旅遊生活頻道（TLC）的節目《彩券改變我的生活》（Lottery Changed My Life）後，決定按照裡面的方法實測，也就是連續3個月，每週花25美元（約新台幣753元）買彩券。而他也坦言，自己從未多想，只是一昧模仿節目教的方法，沒想到第一週就很幸運地中了500美元（約新台幣1.5萬）。

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後來計畫進行到第7週，他前往南卡州哈那汗的超商買了1張強力球（Powerball），當時他甚至不知道這種彩券的玩法，對獎時還以為只中2個號碼，直到妻子再次檢查這才發現其實中了5個號碼，且他購買時還有加購「獎金翻倍」的選項，因此讓他一次抱走10萬美元的獎金。事後他也興奮直呼，「我就快完成3個月挑戰，總之我要先去買一台新車！」。

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