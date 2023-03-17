為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    他從電視「學這招」買彩券 竟在3個月內爽中300萬

    美國一名男子收看專門傳授「購買樂透策略」的電視節目後，花了將近90天「實測」，結果竟如願以償中了大獎10萬美金（約新台幣301萬）。示意圖，圖與新聞事件無關。（路透）

    美國一名男子收看專門傳授「購買樂透策略」的電視節目後，花了將近90天「實測」，結果竟如願以償中了大獎10萬美金（約新台幣301萬）。示意圖，圖與新聞事件無關。（路透）

    2023/03/17 16:10

    即時新聞／綜合報導〕現代電視節目種類十分多元，不少觀眾藉此學到各種五花八門的知識。有一名美國男子在收看專門傳授「購買樂透策略」的電視節目後，從中獲得啟發，並花了將近90天「實測」，結果竟如願以償中了大獎10萬美金（約新台幣301萬）。

    綜合外媒報導，這名中獎的男子受訪時透露，他是在看了旅遊生活頻道（TLC）的節目《彩券改變我的生活》（Lottery Changed My Life）後，決定按照裡面的方法實測，也就是連續3個月，每週花25美元（約新台幣753元）買彩券。而他也坦言，自己從未多想，只是一昧模仿節目教的方法，沒想到第一週就很幸運地中了500美元（約新台幣1.5萬）。

    後來計畫進行到第7週，他前往南卡州哈那汗的超商買了1張強力球（Powerball），當時他甚至不知道這種彩券的玩法，對獎時還以為只中2個號碼，直到妻子再次檢查這才發現其實中了5個號碼，且他購買時還有加購「獎金翻倍」的選項，因此讓他一次抱走10萬美元的獎金。事後他也興奮直呼，「我就快完成3個月挑戰，總之我要先去買一台新車！」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    獎金翻倍！被太太罵 人夫買2張相同號碼彩券爽抱回6千萬
    2023/03/15 11:45

    獎金翻倍！被太太罵 人夫買2張相同號碼彩券爽抱回6千萬
    太幸運！健忘父買彩券放口袋 8天後拿出兌獎竟抱走12億
    2023/03/14 16:46

    太幸運！健忘父買彩券放口袋 8天後拿出兌獎竟抱走12億

    一站信義線 輕享北市慢活步調
    孝順有回報！探望媽媽順手買刮刮樂 她驚喜抱走1500萬元
    2023/03/14 12:10

    孝順有回報！探望媽媽順手買刮刮樂 她驚喜抱走1500萬元
    彩券中近千元獎金後加碼買刮刮樂 美國女幸運抱走1.85億
    2023/03/11 10:31

    彩券中近千元獎金後加碼買刮刮樂 美國女幸運抱走1.85億

    大金30感謝有您 新品發表登場！
    「髮」力無邊？他刮中2次大獎分享「獨門祕訣」
    2023/03/10 21:17

    「髮」力無邊？他刮中2次大獎分享「獨門祕訣」
    金孫！去看剛出生的孫子 他在當地買彩券爽中1.2億元
    2023/03/07 15:42

    金孫！去看剛出生的孫子 他在當地買彩券爽中1.2億元
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播