義媒驚爆：俄前總統密令瓦格納 暗殺義大利防長

俄前總統梅德維傑夫（左）據傳下達密令給瓦格納傭兵集團，企圖幹掉義大利國防長克羅塞托。（美聯社資料照、路透）

2023/03/16 18:19

〔編譯陳成良／綜合報導〕義大利中間派報紙《頁報》（Il Foglio）15日報導，據該國報部門掌握的情資，曾任俄國總統、總理，現為俄國聯邦安全會議副主席的梅德維傑夫，已下令該國私人軍事公司「瓦格納」暗殺義大利國防部長克羅塞托（Guido Crosetto），並祭出為1500萬美元（約新台幣4.6億元）賞金。

報導稱，梅德維傑夫（Dmitri Medvedev）下達暗殺令，原因可能是義大利向烏克蘭提供軍事援助。

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據報導，瓦格納私人軍事公司（PMC Wagner）接獲這項密令，該傭兵集團在歐洲設有兩個辦事處，一個位於巴爾幹地區（在塞爾維亞和阿爾巴尼亞之間移動），另一個位於愛沙尼亞。。

《頁報》稱，義國防長克羅塞托與瓦格納集團創辦人普里格津（Yevgeny Prigozhin），前幾天爆發口角，不排除這項暗殺令是為了清算兩人的恩怨。

3月13日，克羅塞托指控瓦格納偷偷將大批非洲移民，尤其是利比亞移民，運送到義大利，作為對該國支持烏克蘭的報復。克羅塞托稱，這是一場由俄羅斯僱傭軍發動的「混合戰爭」，目的是想要傷害一些國家，特別是義大利利，並試圖影響這些國家的地緣政治決策。

對此，普里格津嗤之以鼻，並強調瓦格納「不與移民」打交道，他還大罵克羅塞托是個「大混蛋」。

義國防長克羅塞托（左）與瓦格納集團創辦人普里格津（右），前幾天爆發口角。（路透）

俄前總統梅德維傑夫據傳下達密令給瓦格納傭兵集團，企圖幹掉義大利國防部長。（美聯社資料照）

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