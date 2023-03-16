「光州屠夫」全斗煥金孫掀家醜！ 痛批親爺爺︰就是個犯罪屠殺者

前南韓總統全斗煥孫子之一的全宇元，日前在IG、YouTube爆料家族一連串醜聞，並直言爺爺全斗煥就是個犯罪的「屠殺者」，並不是保家衛國的英雄。（歐新社、圖擷取自@hope.with.jesus IG，本報合成）

2023/03/16 18:08

〔即時新聞／綜合報導〕南韓已故前總統全斗煥（전두환）生前因率軍血腥鎮壓民運，而被稱為「光州屠夫」，遭到逮捕後曾在一審被判處死刑，但後被高等法院改判無期徒刑，最終於1997年被赦免，並在出獄後過著奢華生活。近期他的孫子全宇元（전우원，Jamie Chun）接連在IG、Youtube直播爆料家醜，除爆出家裡靠黑錢生活，還直言痛批爺爺是「殺人魔」。

綜合外媒報導，自稱前南韓總統全斗煥孫子之一的全宇元，近期先是在自己的IG上，分享各種證明與全斗煥有親屬關係的文件，接著在IG和YouTube上以直播、發文甚至連線受訪等方式，披露一連串家族醜聞。針對家族最大的歷史汙點，全宇元在Youtube直播時指出，「我認為我爺爺是屠殺者，他並不是保衛國家的英雄，就只是個犯罪者」。

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接著他還在提到，自己的父親全在庸（전재용）是全斗煥次子，並稱父親為躲避法律制裁，正在申請成為美國公民的法律程序，然而花的都是不明來路的黑錢，甚至在韓國以傳道士的名義從事犯罪詐欺行為。另外，他還指出從小父親就謊稱自己10年間都在海外工作，實際上卻是經常跑去各種聲色場所和多名女性發生關係，更與女演員朴詳雅發生外遇，讓他的親生母親成為受害者，最終導致生病罹患癌症病逝。

全宇元還爆料，家族叔叔在美國經營葡萄酒莊，「然而酒莊事業是『沒有天文數字』的資金就無法進入的事業領域，那邊散發出黑錢的味道」，並提到自己從小就過著奢華的生活，甚至小時候每個周末還會到延禧洞住宅探望爺爺，並在那裡打羽毛球，「我記得那些為了指導和對練而來的國家代表選手們，每個人來一次都會拿到100萬韓元（約新台幣2.1萬）以上的巨款」。

全宇元在曝光一連串家醜後表示，「我也是惡魔，我會讓全世界都知道所有人的罪過，包括我自己」，不只如此，他同時爆料許多他認識、知情的犯罪者，並在IG上貼出這些人的照片、影片和社交媒體頁面等，其中不乏吸毒販毒、性侵慣犯、詐欺洗錢等指控，更宣稱這些人中還有南韓的現役軍官。對此，南韓國防部調查本部15日表示，將對全宇元提出的2名涉案現職軍人進行事實確認，若發現異狀將正式立案調查。

另據報導指出，全宇元高中就到美國留學，大學畢業後現居住於紐約，並在當地一家會計公司上班。而他也在IG上透露自身狀況，表示自己最近罹患憂鬱症和多動症，「家人利用我在精神科治療的紀錄，給我貼上『瘋子』的標籤」，但他住院沒多久就出院了，最近正在辦離職並決定轉換跑道，準備念神學當牧師。

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