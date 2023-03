烏軍擊落中國製無人機 罕見公布殘骸

2023/03/16 16:41

〔編譯陳成良/綜合報導〕美國有線電視新聞網(CNN)15日獨家報導,烏克蘭武裝部隊日前在東部擊落1架中國製造的無人機,聲稱是俄羅斯以民用無人機改裝成武器的最新例子。

報導指出,烏克蘭國土防衛隊111旅在盧甘斯克斯洛維揚斯克(Sloviansk)地區,擊落了這架中國製無人機,其殘骸11日凌晨約2點被發現。

據報導,該無人機飛行高度非常低,足以用手持武器擊落,烏軍向無人機連開多槍後予以擊落。從殘骸判斷,這是中國廈門雲輪智能公司製造的穆根5型(Mugin-5)大型商用無人機,但已被改裝成可以攜帶炸彈,事後烏軍將無人機攜帶的44磅炸彈安全引爆。

已退役的英國陸軍官員、無人機專家林肯瓊斯(Chris Lincoln-Jones)表示,由於該無人機上並無攝影鏡頭,因此可斷定其無法用以執行偵察任務,且這樣的配置使其形同「啞彈」(dumb bomb)一般,因此,林肯瓊斯指出,如此粗糙且低成本的手法,恐凸顯俄軍在某些領域技術落後的窘境。

俄羅斯今年初也聲稱,在盧甘斯克地區擊落由烏克蘭發射的雲輪無人機。

對於旗下商用無人機遭到武器化,雲輪智能公司發言人強調「不能容忍,並且正在盡力阻止」,該公司2日發表聲明,重申其下商用無人機不應使用在軍事行動。

向該公司提供無人機電子設備的多間供應商都表示,不支援產品用於非法或軍事用途,部分供應商更聲稱去年開始已凍結在俄羅斯的所有業務。

然而,雲輪生產的無人機在阿里巴巴和淘寶兩家電商都有上架,根據該公司官網上的標價,Mugin-5 Pro版的單價為9499美元美元(約新台29萬元)。

During combat duty, the Luhansk TDF Brigade fighters shot down an enemy attack drone "Mugin-5".

The enemy does not stop conducting aerial recon, so we must closely watch the sky. pic.twitter.com/g21q25P2Fo