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    烏軍擊落中國製無人機 罕見公布殘骸

    遭烏軍擊落的中國無人機殘骸。（取自推特）

    遭烏軍擊落的中國無人機殘骸。（取自推特）

    2023/03/16 16:41

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國有線電視新聞網（CNN）15日獨家報導，烏克蘭武裝部隊日前在東部擊落1架中國製造的無人機，聲稱是俄羅斯以民用無人機改裝成武器的最新例子。

    報導指出，烏克蘭國土防衛隊111旅在盧甘斯克斯洛維揚斯克（Sloviansk）地區，擊落了這架中國製無人機，其殘骸11日凌晨約2點被發現。

    據報導，該無人機飛行高度非常低，足以用手持武器擊落，烏軍向無人機連開多槍後予以擊落。從殘骸判斷，這是中國廈門雲輪智能公司製造的穆根5型（Mugin-5）大型商用無人機，但已被改裝成可以攜帶炸彈，事後烏軍將無人機攜帶的44磅炸彈安全引爆。

    已退役的英國陸軍官員、無人機專家林肯瓊斯（Chris Lincoln-Jones）表示，由於該無人機上並無攝影鏡頭，因此可斷定其無法用以執行偵察任務，且這樣的配置使其形同「啞彈」（dumb bomb）一般，因此，林肯瓊斯指出，如此粗糙且低成本的手法，恐凸顯俄軍在某些領域技術落後的窘境。

    俄羅斯今年初也聲稱，在盧甘斯克地區擊落由烏克蘭發射的雲輪無人機。

    對於旗下商用無人機遭到武器化，雲輪智能公司發言人強調「不能容忍，並且正在盡力阻止」，該公司2日發表聲明，重申其下商用無人機不應使用在軍事行動。

    向該公司提供無人機電子設備的多間供應商都表示，不支援產品用於非法或軍事用途，部分供應商更聲稱去年開始已凍結在俄羅斯的所有業務。

    然而，雲輪生產的無人機在阿里巴巴和淘寶兩家電商都有上架，根據該公司官網上的標價，Mugin-5 Pro版的單價為9499美元美元（約新台29萬元）。

    中國雲輪智能公司製造的商用無人穆根5型（Mugin-5），遭俄軍改造並用以攻擊烏軍陣地。（取自雲輪智能公司網站）

    中國雲輪智能公司製造的商用無人穆根5型（Mugin-5），遭俄軍改造並用以攻擊烏軍陣地。（取自雲輪智能公司網站）

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